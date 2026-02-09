Zástupcovia neziskoviek vyzvali splnomocnenkyňu Zacharovú na odstúpenie

BRATISLAVA - Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa podporou novely zákona o neziskových organizáciách spreneverila svojmu poslaniu. Tvrdia to zástupcovia občianskeho sektora, ktorí sa podpísali pod výzvu na odstúpenie splnomocnenkyne. Zacharovej úrad uviedol, že splnomocnenkyňa najmä presadzovala, aby bolo z návrhu vypustené označovanie mimovládnych organizácií ako zahraničných agentov či lobistov.
Kritika splnomocnenkyne
Zacharovej občiansky sektor vyčíta jej priamu zodpovednosť za novelu zákona, ktorý napadol Ústavný súd (ÚS) SR. „Splnomocnenkyňa sa podieľala na jeho príprave, podporovala a obhajovala schválenie zákona Národnej rade SR, dokonca aj po rozhodnutí Ústavného súdu zákon bránila a verejne útočila na verejného ochrancu práv v prípade jeho stanovísk k nálezu ÚS,“ upozornilo 120 signatárov výzvy.
Pripomínajú svoj postoj, že novela zákona zavádzala nadmerné povinnosti pre mimovládne organizácie, ohrozovala slobodu združovania, právo na súkromie darcov a vytvárala atmosféru podozrievania voči aktívnym občanom a ich organizáciám. „Podpora protiústavného zákona, ktorý mal potenciál šikanovať a stigmatizovať mimovládne organizácie, je v priamom rozpore s poslaním a náplňou práce splnomocnenkyne vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti,“ uvádzajú vo výzve.
Výzva na odvolanie
V prípade, že Zacharová nebude reflektovať na ich výzvu, žiadajú vládu, aby splnomocnenkyňu odvolala z funkcie a aby na túto funkciu v súlade so štatútom Rady vlády pre medzivládne neziskové organizácie bola vybraná „kompetentná a rešpektovaná osoba”.
Obrana transparentnosti
Zacharová podľa svojho úradu, aj v zmysle požiadaviek medzinárodných organizácií, odporúča zvýšenie transparentnosti financovania mimovládnych organizácií a ich činnosti. „Zvyšovanie transparentnosti považuje za legitímny cieľ nielen Súdny dvor EÚ, ale aj verejný ochranca práv a tiež samotný Ústavný súd, ktorý to vyhlásil vo svojom rozhodnutí, respektíve náleze,“ podotkol úrad. Zároveň doplnil, že splnomocnenkyňa odmietala označovanie tohto návrhu zákona ako „ruský zákon“. Je podľa nej politicky motivované, účelové a nepravdivé.
Novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom 17. decembra Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna. Novelu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov Národnej rady SR, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Nález ÚS vyšiel 4. februára v Zbierke zákonov, čím zákon stratil účinnosť.