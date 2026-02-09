Žena (26) spadla do Dunaja, rozhodovali minúty! Zverejnili autentické VIDEO z dramatického zásahu

BRATISLAVA - Polícia zverejnila dramatické zábery zo záchrany ženy, ktorá koncom januára spadla do Dunaja. Policajti neváhali a v chladnom počasí vytiahli 26-ročnú ženu z vody, poskytli jej prvú pomoc a predali ju do rúk záchranárov.
V skorých ranných hodinách 31. januára zasahovali bratislavskí policajti pri dramatickej udalosti na brehu Dunaja. Hliadka bola vyslaná k oznámeniu o páde mladej ženy do rieky, pričom situácia si vyžadovala okamžitý zásah. Polícia v deň udalosti informovala, že podľa oznámenia žena do Dunaja skočila zo Starého mosta. "Žena sa nachádzala v toku rieky, pričom ju prúd niesol smerom k mostu Apollo. Na úrovni nákupného centra Eurovea, sa ju policajtom podarilo z vody vytiahnuť. Išlo o 26-ročnú ženu, ktorá bola pri vedomí a komunikovala," uviedla.
Po týždni zverejnila polícia autentické zábery z dramatickej záchrany a pohotovej reakcie policajtov."Policajti neváhali a po príchode na miesto v chladnom počasí pomohli ženu vytiahnuť na breh a poskytli jej potrebnú pomoc. Žena bola následne za asistencie záchranárov a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru prenesená do vozidla záchrannej služby, kde jej bola poskytnutá zdravotná pomoc," uviedla polícia.
„Kolegovia, dobrá práca,“ uviedli pri zverejnení záznamu. Zásah opäť pripomenul, aké dôležité je, že policajti sú pripravení konať v kritických okamihoch, keď ide o ľudský život.