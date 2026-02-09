Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Nové pravidlá: EK prijala opatrenia na zabránenie ničenia nepredaného oblečenia a obuvi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) v pondelok prijala nové opatrenia v rámci nariadenia EÚ o ekodizajne pre udržateľné výrobky, aby sa zabránilo ničeniu nepredaného oblečenia, doplnkov a obuvi. Informuje o tom spravodajca.

Nové pravidlá pomôžu znížiť množstvo odpadu, znížiť škody na životnom prostredí a vytvoriť rovnaké podmienky pre spoločnosti, ktoré prijímajú udržateľné obchodné modely, aby mohli využívať výhody obehového hospodárstva. Komisia pripomenula, že podľa odhadov sa v Európe každý rok zničí 4 až 9 % nepredaného textilu ešte predtým, ako sa vôbec použije. Tento odpad generuje približne 5,6 milióna ton emisií CO2. S cieľom znížiť tento nehospodárny postup vyžaduje nariadenie o ekodizajne od spoločností, aby zverejňovali informácie o nepredaných spotrebných výrobkoch, ktoré vyhadzujú ako odpad. Zavádza tiež zákaz ničenia nepredaného oblečenia, odevných doplnkov a obuvi.

Nové opatrenia navrhnuté EK

Nové opatrenia navrhnuté EK podporia podniky tým, že im objasnia výnimky a odôvodnené okolnosti, za ktorých bude povolené zničenie nepredaného tovaru - z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu poškodenia výrobku. Vykonávací akt zavádza tiež štandardizovaný formát pre podniky na zverejňovanie objemov nepredaného spotrebného tovaru, ktorý vyraďujú, ktorý začne platiť od februára 2027. To podnikom poskytne dostatok času na prispôsobenie sa. Namiesto vyraďovania zásob sa spoločnosti povzbudzujú k efektívnejšiemu spravovaniu svojich zásob, spracovaniu vráteného tovaru a skúmaniu alternatív, ako je ďalší predaj, repasovanie, darovanie alebo opätovné použitie.

Zákaz ničenia nepredaného oblečenia, odevných doplnkov a obuvi (a výnimky zo zákazu) sa bude vzťahovať na veľké spoločnosti od 19. júla. Očakáva sa, že stredne veľké spoločnosti ich budú nasledovať v roku 2030. Eurokomisárka pre životné prostredie a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová v správe pre médiá upozornila, že textilný sektor je lídrom v prechode na udržateľnosť, ale stále existujú výzvy, ktoré treba riešiť.

Čísla o odpade ukazujú potrebu konať

„Čísla o odpade ukazujú potrebu konať. Vďaka novým opatreniam bude textilný sektor posilnený, aby sa posunul smerom k udržateľným a obehovým postupom, aby sme mohli zvýšiť našu konkurencieschopnosť a znížiť našu závislosť,“ uviedla Roswallová. Komisia spresnila, že ničenie nepredaného tovaru je nehospodárna prax. Len vo Francúzsku sa každý rok zničia nepredané výrobky v hodnote približne 630 miliónov eur. Problém zhoršuje aj online nakupovanie. V Nemecku sa ročne vyhodí takmer 20 miliónov položiek vrátených cez nákup na internete.

S cieľom znížiť množstvo odpadu a environmentálnu stopu textilného sektora Európska komisia podporuje udržateľnejšiu výrobu a zároveň pomáha európskym spoločnostiam zostať konkurencieschopnými. Kľúčovým prvkom tohto úsilia je nariadenie EÚ o ekodizajne. Vďaka nemu budú výrobky na trhu EÚ odolnejšie, opätovne použiteľné a recyklovateľné a zároveň sa tým zvýši efektívnosť a obehovosť ekonomiky.

