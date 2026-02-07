Benjamin Netanjahu sa stretne s Trumpom: TOTO bude hlavná téma

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnou témou ich rozhovorov bude Irán. S odvolaním na kanceláriu izraelského premiéra o tom v sobotu informoval portál Times of Israel.
Rokovanie lídrov USA a Izraela sa uskutoční krátko pred očakávaným druhým kolom rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe. Irán a USA v piatok prostredníctvom sprostredkovateľov rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat výlučne o jadrovom programe Iránu. USA predtým naliehali, aby témou bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. „O raketách sa nikdy nedá rokovať, pretože sú obrannou otázkou,“ povedal v sobotu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.
Na to, aby sa rokovania týkali aj ďalších otázok apeluje aj Izrael. „Premiér je presvedčený, že akékoľvek rokovania musia zahŕňať obmedzenia týkajúce sa balistických rakiet a ukončenie podpory iránskej osi,“ uviedol úrad izraelského predsedu vlády. Hlavný vyjednávači amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner medzičasom v sobotu navštívili americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nasadenú v Arabskom mori. Witkoff v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že lietadlová loď a jej úderná skupina „zabezpečujú našu bezpečnosť a podporujú posolstvo prezidenta Trumpa o mieri prostredníctvom sily“. Plavidlo do oblasti dorazilo v januári, keď Trump adresoval hrozby Iránu v reakcii na násilné potláčanie protestov v krajine.