Sedeli vedľa seba a nevedeli o sebe: Táto NÁHODA na stanici šokovala aj políciu... TOTO nevymyslíte!

ŠUMPERK - Náhodné stretnutie dvoch osôb na lavičke vlakovej stanice v českom Šumperku viedlo k nezvyčajnému zásahu. Mestskí policajti pri jednom incidente zadržali nezvestnú ženu aj celoštátne hľadanú osobu, ktoré sa navzájom vôbec nepoznali.
Mestská polícia v Šumperku riešila v uplynulých dňoch mimoriadne nezvyčajnú situáciu. Na linku 156 zavolal občan, ktorý mal obavy o dezorientovanú ženu na vlakovej stanici. Žena odmietala komunikovať, a preto na miesto okamžite vyrazila hliadka mestskej polície.
Po príchode strážnici zistili, že ide o nezvestnú osobu. Sedela na lavičke a vedľa nej sa nachádzala ďalšia osoba, ktorá s ňou nijako nekomunikovala. "Zatiaľ čo hliadka riešila nezvestnú ženu, všimla si, že osoba vedľa nej sa chová podozrivo, zakrýva si tvár a snaží sa nenápadne odísť. Ukázalo sa, že nejde o náhodu. Vedľa nezvestnej sedela celoštátne hľadaná osoba. Obe sa pritom vôbec nepoznali – ich stretnutie bolo čisto náhodné," opisuje hovorca mestskej polície Adam Vepřek.
Vo chvíli, keď sa hľadaná osoba pokúsila odísť, policajtka ju okamžite spoznala a vyrazila za ňou. Situácia sa rýchlo vyhrotila – hľadaná osoba sa dala na útek. Policajtka ju však dobehla, zadržala a vysielačkou privolala posily. Jej kolega medzitým požiadal prítomných cestujúcich, aby dohliadli na nezvestnú ženu, a ponáhľal sa kolegyni na pomoc. Spoločne sa im podarilo búriacu sa osobu spacifikovať. V priebehu niekoľkých minút tak hliadka zaistila dve rôzne osoby – jednu nezvestnú a druhú hľadanú.