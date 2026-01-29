Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti financovaniu Ukrajiny koluje už medzi obyvateľmi

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku začali obyvateľom distribuovať vládnu petíciu proti financovaniu Ukrajiny z Európskej únie. Podľa servera tenyek.hu to oznámil na tlačovej konferencii vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás.
Doručovanie Národnej petície sa začalo vo štvrtok a práve dnes boli do programu rokovania v Bruseli zaradené nové finančné požiadavky Ukrajiny, pripomenul Gulyás, ktorý vyzval Maďarov, aby vyplnili petíciu a dali jasne najavo, že Maďarsko si neželá, aby sa vojna predlžovala, a že krajina nechce platiť náklady na vojnu.
Európska komisia 14. januára predstavila balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ a Komisia preto navrhla zmeniť nariadenie o svojom viacročnom finančnom rámci aj tzv. Nástroj pre Ukrajinu. EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom summite EÚ vyjednali výnimku z istenia tejto pôžičky. Petičné hárky posielajú poštou, občania Maďarska ich môžu vyplniť do 23. marca