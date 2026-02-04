MIMORIADNY ONLINE Útok dronom v Záporoží vzal životy tínedžerom! Trump posiela Putinovi jasný odkaz

KYJEV - Dvaja tínedžeri v utorok zahynuli pri ruskom dronovom útoku v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Najmenej 11 ľudí utrpelo zranenia, uviedol šéf miestnej správy Ivan Fedorov. Informujú o tom agentúry AFP a DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
6:10 Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že chce, aby jeho ruský náprotivok Vladimir Putin ukončil vojnu na Ukrajine. Šéf Kremľa podľa Trumpa dodržal slovo pokiaľ ide o krátkodobé prímerie, v rámci ktorého ruské sily týždeň neútočili na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Informuje o tom agentúra AFP. „Chcem, aby ukončil vojnu,“ odpovedal Trump na otázku o obnovených ruských útokoch na Ukrajinu. Na otázku, či je sklamaný, že Putin nepredĺžil prestávku v útokoch, americký prezident odpovedal: „Chcel by som, aby ju predĺžil“.
Rusko útočilo v Záporoží, o život prišli dvaja tínedžeri
„Dvaja ľudia zahynuli: 18-ročný chlapec a dievča,“ napísal Fedorov na sociálnych sieťach. Lekársku pomoc podľa Fedorova vyhľadalo 11 ľudí vrátane troch detí. K tomuto útoku sa vyjadrila aj ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. „Medzi obeťami sú dvaja tínedžeri, práve zavraždení v Záporoží. Toto je masová vražda. Toto je genocída,“ napísala premiérka na sieti X, kde zverejnila zábery zo Záporožia po ruských útokoch. Ukrajinské vzdušné sily v utorok hlásili v Záporoží útoky dronmi a kĺzavými bombami.
Rusko pred blížiacim sa štvrtým výročím začiatku vojny na Ukrajine takmer denne útočí na susednú krajinu dronmi i raketami, pričom svoje údery zameriava na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Častým útokom ruských síl je vystavená aj Záporožská oblasť, ktorá je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré Rusko v roku 2022 nezákonne anektovalo.