Zlovestná aktivita Ruska: Pri hraniciach s NATO buduje novú základňu! Bude pre tisíce vojakov

Ruská bojová letka, Ilustračné foto
Ruská bojová letka, Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd

HELSINKY - Neďaleko fínskej hranice prebiehajú rozsiahle stavebné práce, ktoré majú vytvoriť priestor pre desaťtisíce ruských vojakov. Helsinky hovoria o dlhodobom pláne Moskvy posilniť hranice s NATO.

Oživená základňa v Karélii

Rusko obnovuje opustenú vojenskú posádku v Karélia v blízkosti hraníc s Fínskom. Po dokončení rekonštrukcie by v oblasti mohlo pribudnúť až 15-tisíc ďalších vojakov. Upozornila na to fínska verejnoprávna televízia Yle.

Práce sa týkajú najmä mesta Petrozavodsk, vzdialeného približne 160 kilometrov od fínskej hranice. Staré kasárne, ktoré boli od 90. rokov prevažne nevyužívané, sa búrajú a nahradia ich nové objekty s výrazne vyššou kapacitou.

Nové jednotky aj pri Bielom mori

Podľa Yle Rusko paralelne buduje aj novú vojenskú infraštruktúru v meste Kandalakša pri Bielom mori, neďaleko polostrova Kola. V tejto lokalite by mala vzniknúť nová delostrelecká a ženijná brigáda.

Väčšina existujúcich ruských vojenských zariadení v Karélii je dnes sústredená práve v Petrozavodsku. Nachádza sa tam aj rozsiahla letecká základňa, ktorá bola v poslednom období modernizovaná a získala nové hangáre.

Lietadlá, tanky, radary

V Karélii sa v súčasnosti nachádza približne 2 500 až 3 000 ruských vojakov, prevažne príslušníkov letectva. Na základni Besovec je podľa Yle rozmiestnených približne 80 stíhacích lietadiel — od modernejších strojov Su-35S až po staršie typy Su-27.

Okrem letectva je v oblasti sústredená aj značná technika. Ide približne o 2 000 tankov, samohybných diel a obrnených vozidiel, zväčša ešte zo sovietskej éry. Súčasťou posádky je aj rádiotechnický pluk, ktorý obsluhuje zhruba desať radarových staníc.

Zatiaľ bez bojových jednotiek

Podľa Yle zatiaľ neexistujú priame dôkazy o prítomnosti bojových pozemných jednotiek v oblasti. Už minulú zimu však stará základňa v okrese Rybka pri miestnej tepelnej elektrárni začala znovu fungovať — najprv demolačnými prácami, neskôr sa očakáva intenzívna výstavba.

Nový armádny zbor presunutý na Ukrajinu

Fínsky vojenský expert Marko Eklund upozorňuje, že rekonštruovaná základňa má slúžiť pre nový 44. armádny zbor, ktorý Rusko zriadilo v Karélii v roku 2024. Krátko po jeho vzniku bol však zbor presunutý na ukrajinský front v oblasti Charkov.

Do Petrozavodsku zatiaľ dorazila len malá časť pozemných jednotiek, pričom väčšina z nich nemá stále ubytovanie. Práve to má zmeniť plánovaná výstavba nových kasární.

Nielen Karélia ale aj Luga

Podľa Eklunda Rusko zároveň posilňuje svoje jednotky aj v oblasti Luga. Motostrelecká brigáda, ktorá tam pôsobila ešte pred vojnou na Ukrajine, bola povýšená na divíziu. To naznačuje, že jej počet sa môže zvýšiť minimálne trojnásobne — na približne 8 000 až 10 000 vojakov.

Dlhodobý plán pri hraniciach NATO

Zmeny v blízkosti východnej hranice Fínska podľa Yle zapadajú do širšej stratégie Moskvy posilniť vojenskú prítomnosť pri hraniciach so štátmi NATO. Fínsko má s Ruskom najdlhšiu spoločnú hranicu zo všetkých členských krajín aliancie — približne 1 340 kilometrov.

Fínska vojenská rozviedka odhaduje, že pripravované kroky „výrazne zvýšia schopnosť Ruska viesť vojenské operácie v oblastiach blízko Fínska“. Zároveň však upozorňuje, že tempo zmien je obmedzené prebiehajúcou vojnou na Ukrajine.

„V súčasnej situácii si Rusko nemôže dovoliť presunúť bojaschopných vojakov na stráženie fínskej hranice,“ uzavrel Eklund.

