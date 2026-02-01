Šokujúca predpoveď o konci Putina! Analytik odhalil najpravdepodobnejší scenár a budúcnosť Ruska

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin podľa experta z RAND Europe s najväčšou pravdepodobnosťou zomrie vo funkcii. Tvrdí, že systém lojality, ktorý okolo seba vybudoval, prakticky vylučuje jeho zosadenie – hoci pripúšťa, že zdravotné problémy či regionálne napätie môžu jeho koniec urýchliť.
Podľa analytika Dr. Johna Kennedyho z RAND Europe je najpravdepodobnejším scenárom konca vlády ruského prezidenta Vladimira Putina jeho smrť vo funkcii. Expert to uviedol v rozhovore pre sériu Future Headlines denníka Daily Mail.
Kennedy tvrdí, že napriek vojenským neúspechom Ruska na Ukrajine, ekonomickému úpadku a vysokým stratám na životoch je Putinovo násilné zosadenie málo pravdepodobné. Dôvodom je podľa neho rozsiahla sieť lojálnych spolupracovníkov, ktorých prezident dosadil do všetkých kľúčových mocenských pozícií, a tvrdé potláčanie akejkoľvek opozície.
Kennedy upozorňuje, že Putin sústredil moc okolo seba do takej miery, že všetky elity sú od neho závislé. Po smrti opozičného lídra Alexeja Navaľného sa podľa experta neobjavili žiadne výrazné prejavy odporu ani na regionálnej, ani na straníckej úrovni.
Najpravdepodobnejším scenárom je preto podľa neho to, že Putin zostane pri moci až do svojej smrti. Následne by podľa Kennedyho nasledovalo rýchle preskupovanie moci medzi jednotlivými frakciami v rámci režimu.
Expert pripúšťa aj scenár atentátu, hoci nie zo strany moskovských elít. Väčšie riziko podľa neho predstavujú regióny, ktoré nesú najväčšiu ťarchu vojny – chudobné oblasti, z ktorých pochádza veľká časť ruských brancov. "Medzi životom v Moskve a životom v rôznych regiónoch Ruska je naozaj významný rozdiel," vysvetľuje. Tieto regióny majú dlhodobé napäté vzťahy s centrálnou mocou a vojna podľa Kennedyho prehlbuje ich frustráciu. Napriek tomu upozorňuje, že Putin venuje mimoriadnu pozornosť vlastnej bezpečnosti a objavuje sa na verejnosti čoraz menej.
Západ by sa mal pripraviť na nestabilitu po Putinovej smrti
Kennedy zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, ako Putinova vláda skončí, Západ by mal byť pripravený na obdobie chaosu a mocenského boja v Rusku. Kľúčové je podľa experta plánovať všetky možné scenáre.
"Ak sa pozrieme na strednodobé až dlhodobé obdobie, situácia v Rusku je zrelá na zmenu. Či už to nakoniec bude zmena vedená ľuďmi okolo neho, alebo či pôjde o demokratické povstanie či vojenský prevrat, je potrebné plánovať všetky tieto nepredvídané udalosti," dodáva.