Nedeľa1. február 2026, meniny má Tatiana, Táňa, zajtra Erich, Erik, Erika

Šokujúca predpoveď o konci Putina! Analytik odhalil najpravdepodobnejší scenár a budúcnosť Ruska

Vladimir Putin Zobraziť galériu (2)
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin podľa experta z RAND Europe s najväčšou pravdepodobnosťou zomrie vo funkcii. Tvrdí, že systém lojality, ktorý okolo seba vybudoval, prakticky vylučuje jeho zosadenie – hoci pripúšťa, že zdravotné problémy či regionálne napätie môžu jeho koniec urýchliť.

Podľa analytika Dr. Johna Kennedyho z RAND Europe je najpravdepodobnejším scenárom konca vlády ruského prezidenta Vladimira Putina jeho smrť vo funkcii. Expert to uviedol v rozhovore pre sériu Future Headlines denníka Daily Mail.

Kennedy tvrdí, že napriek vojenským neúspechom Ruska na Ukrajine, ekonomickému úpadku a vysokým stratám na životoch je Putinovo násilné zosadenie málo pravdepodobné. Dôvodom je podľa neho rozsiahla sieť lojálnych spolupracovníkov, ktorých prezident dosadil do všetkých kľúčových mocenských pozícií, a tvrdé potláčanie akejkoľvek opozície.

Vladimir Putin
Zobraziť galériu (2)
Vladimir Putin  (Zdroj: TASR/Sergey Bobylev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Kennedy upozorňuje, že Putin sústredil moc okolo seba do takej miery, že všetky elity sú od neho závislé. Po smrti opozičného lídra Alexeja Navaľného sa podľa experta neobjavili žiadne výrazné prejavy odporu ani na regionálnej, ani na straníckej úrovni.

Najpravdepodobnejším scenárom je preto podľa neho to, že Putin zostane pri moci až do svojej smrti. Následne by podľa Kennedyho nasledovalo rýchle preskupovanie moci medzi jednotlivými frakciami v rámci režimu.

Expert pripúšťa aj scenár atentátu, hoci nie zo strany moskovských elít. Väčšie riziko podľa neho predstavujú regióny, ktoré nesú najväčšiu ťarchu vojny – chudobné oblasti, z ktorých pochádza veľká časť ruských brancov. "Medzi životom v Moskve a životom v rôznych regiónoch Ruska je naozaj významný rozdiel," vysvetľuje. Tieto regióny majú dlhodobé napäté vzťahy s centrálnou mocou a vojna podľa Kennedyho prehlbuje ich frustráciu. Napriek tomu upozorňuje, že Putin venuje mimoriadnu pozornosť vlastnej bezpečnosti a objavuje sa na verejnosti čoraz menej.

Západ by sa mal pripraviť na nestabilitu po Putinovej smrti

Kennedy zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, ako Putinova vláda skončí, Západ by mal byť pripravený na obdobie chaosu a mocenského boja v Rusku. Kľúčové je podľa experta plánovať všetky možné scenáre.

"Ak sa pozrieme na strednodobé až dlhodobé obdobie, situácia v Rusku je zrelá na zmenu. Či už to nakoniec bude zmena vedená ľuďmi okolo neho, alebo či pôjde o demokratické povstanie či vojenský prevrat, je potrebné plánovať všetky tieto nepredvídané udalosti," dodáva.

Viac o téme: AnalytikVladimir Putin
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident USA Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE Nádej na krátky oddych? Trump tvrdí, že Putin súhlasil s obmedzením útokov
Zahraničné
Vladimir Putin
Nečakaná návšteva po Trumpových hrozbách: Putin prijal vysokého predstaviteľa Iránu
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Putin prijal Šaru: Rokovali najmä o budúcnosti ruských základní v Sýrii
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin sa dištancuje od sporu o Grónsko: Toto sa nás netýka! Odkázal USA a Dánsku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Prahe sa na podporu prezidenta Pavla zišli desaťtisíce ľudí
V Prahe sa na podporu prezidenta Pavla zišli desaťtisíce ľudí
Správy
Cez víkend sa v Inchebe konal veľtrh gastronómie Danubius Gastro
Cez víkend sa v Inchebe konal veľtrh gastronómie Danubius Gastro
Správy
Vodič Fordu Mustang mal na D1 poriadne naponáhlo, tvrdo za to zaplatil
Vodič Fordu Mustang mal na D1 poriadne naponáhlo, tvrdo za to zaplatil
Správy

Domáce správy

Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláš
Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláš Vareha mal skonať počas prevozu do nemocnice
Domáce
Lucia Plaváková
Výročie prinieslo spor: PS označilo cirkevnú zmluvu so Svätou stolicou za prekonanú
Domáce
FOTO Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali
Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali daniela, skončil zachytený v sieti za futbalovou bránou
Domáce
AKTUÁLNE ZOMREL známy a kontroverzný slovenský PODNIKATEĽ: Záchranári márne bojovali o jeho život
AKTUÁLNE ZOMREL známy a kontroverzný slovenský PODNIKATEĽ: Záchranári márne bojovali o jeho život
Regióny

Zahraničné

Po rokoch za mrežami
Po rokoch za mrežami sloboda: Venezuela prepustila ľudskoprávneho aktivistu, vo väzení bol viac než štyri roky
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Zhromaždenie na Staromestskom námestí
Praha na nohách, MASOVÁ demonštrácia! Desaťtisíce ľudí skandujú heslá, FOTO toľko ich sem ešte neprišlo!
Zahraničné
Vladimir Putin
Šokujúca predpoveď o konci Putina! Analytik odhalil najpravdepodobnejší scenár a budúcnosť Ruska
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNA tragédia! Autobus sa
MIMORIADNA tragédia! Autobus sa zrútil z cesty, počet obetí stúpol: Mrazivé VIDEO z miesta nehody
Zahraničné

Prominenti

Dominika Jurena Stará s
Neexistuje KRAJŠIA správa: Bývalá Superstaristka je opäť tehotná! Mamou bude tretíkrát
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026 -
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Domáci prominenti
Mariah Carey
Má svoju cenu! Mariah Carey v priesvitných čipkách s diamantami: 56 nikdy nevyzeralo tak dobre!
Zahraniční prominenti
Monika Jakliová s mamou
Mama Moniky Jakliovej (†31) odkrýva tajomstvá: Dcéra jej tesne pred smrťou prezradila...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mesiac bez alkoholu: Toto
Mesiac bez alkoholu: Toto sa stane s telom, ak ho na čas prestanete piť
vysetrenie.sk
Čašníčka žije s identickými
Spáva medzi nimi v jednej posteli a spravuje im peniaze! Takto vyzerá BIZARNÝ vzťah, ktorý sledujú milióny ľudí
Zaujímavosti
Rafflesia arnoldi
Riskovali život kvôli bizarnému kvetu! V džungli ich sledovali tigre, no oni museli vidieť TOTO: Smrdí TO ako mŕtvola
Zaujímavosti
Najroztomilejšie VIDEO internetu! Malá
Najroztomilejšie VIDEO internetu! Malá panda ukázala, ako sa žije naplno: Zimné radovánky vás chytia za srdce
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)

Šport

Dánsko – Nemecko: Online prenos z finále ME v hádzanej 2026
Dánsko – Nemecko: Online prenos z finále ME v hádzanej 2026
ME v hádzanej
HK Nitra – Vlci Žilina: Online prenos zo zápasu 44. kola Tipsport ligy
HK Nitra – Vlci Žilina: Online prenos zo zápasu 44. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Slovan opäť zlyhal: Rozbehnuté Košice ovládli prestížne derby s belasým lídrom
Slovan opäť zlyhal: Rozbehnuté Košice ovládli prestížne derby s belasým lídrom
Tipsport liga
VIDEO Historický moment! Úchvatné finále Alcaraza s Djokovičom, padol nový rekord
VIDEO Historický moment! Úchvatné finále Alcaraza s Djokovičom, padol nový rekord
Muži

Auto-moto

Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Poradňa
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Mám prácu
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
O práci s humorom
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Výber receptov
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Cestoviny

Technológie

Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Technológie
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
Veda a výskum
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
Vesmír
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Správy

Bývanie

Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026

Pre kutilov

Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dané dvojice majú v intímnom živote najväčšiu iskru: Ktoré páry ovládajú psychológiu túžby a v posteli im to mimoriadne funguje?
Partnerské vzťahy
Dané dvojice majú v intímnom živote najväčšiu iskru: Ktoré páry ovládajú psychológiu túžby a v posteli im to mimoriadne funguje?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláš
Domáce
Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláš Vareha mal skonať počas prevozu do nemocnice
Zhromaždenie na Staromestskom námestí
Zahraničné
Praha na nohách, MASOVÁ demonštrácia! Desaťtisíce ľudí skandujú heslá, FOTO toľko ich sem ešte neprišlo!
Vladimir Putin
Zahraničné
Šokujúca predpoveď o konci Putina! Analytik odhalil najpravdepodobnejší scenár a budúcnosť Ruska
MIMORIADNA tragédia! Autobus sa
Zahraničné
MIMORIADNA tragédia! Autobus sa zrútil z cesty, počet obetí stúpol: Mrazivé VIDEO z miesta nehody

Ďalšie zo Zoznamu