Putin prijal Šaru: Rokovali najmä o budúcnosti ruských základní v Sýrii

MOSKVA - Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara sa v stredu v Moskve stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Ruský líder počas stretnutia zdôraznil, že Moskva je pripravená pomôcť s obnovou krajiny po občianskej vojne. Prezidenti však hovorili najmä o budúcnosti ruských vojenských základní a prítomnosti ruských vojakov v krajine. Píšu o tom agentúry AP a Reuters.
Obnova Sýrie
„Viem, že v Sýrii je potrebné mnoho vecí obnoviť a naše hospodárske subjekty, vrátane stavebného sektora, sú pripravené na tom spolupracovať,“ povedal Putin. Išlo už o druhé stretnutie oboch lídrov od decembra 2024, keď povstalci pod vedením Šaru zvrhli dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Rusko mu po úteku zo Sýrie ako svojmu blízkemu spojencovi poskytlo azyl.
Stiahnutie Rusov
Najnovšia schôdzka sa uskutočnila po úspešnej januárovej ofenzíve sýrskej armády, ktorá vytlačila kurdské milície z väčšiny oblastí pod ich kontrolou na západe a severe krajiny. Podľa viacerých médií sa zároveň ruské sily začali sťahovať z letiska v meste Kámišlí na severovýchode Sýrie, kde sídli kurdská samospráva a velenie milícii. Damask podľa zdroja agentúry Reuters interpretuje rozhodnutie Ruska stiahnuť sa ako znak dobrej vôle.
Putin zdôraznil, že Moskva vždy podporovala integritu Sýrie a zablahoželal Šarovi k znovuzískaniu kontroly nad oblasťami pod kurdskou kontrolou. Sýrsky prezident Rusko označil za dôležitého aktéra podporujúceho jednotu a stabilitu Sýrie.
Šara a Rusko plánujú strategickú prítomnosť
Napriek tomu, že počas občianskej vojny stáli povstalci na čele so Šarom a Rusko na opačných stranách, vláda v Damasku opakovane signalizuje ochotu rozvíjať vzťahy s Moskvou. Sýrsky prezident podľa agentúry Reuters presadzuje prítomnosť Rusov v južnej Sýrii v meste Kunajtra a na Golanských výšinách, kde by mohli Izrael odradiť od ďalších vojenských vpádov. Šara tiež chce, aby stúpenci Asada, ktorí ušli do Ruska, nevyužili svoje útočisko na financovanie alebo organizovanie povstaleckých útokov, najmä v pobrežných oblastiach Sýrie.
Podľa AP je pre Kremeľ nevyhnutné udržať si prítomnosť na námornej základni Tartús a letisku Humajmím na sýrskom pobreží. Ide o jediné ruské základne mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu.