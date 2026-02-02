Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

PRVÉ SLOVÁ Miroslava Lajčáka o uniknutých správach s Epsteinom: Cítim sa ako hlupák, nechcel som prísť o príležitosť!

Lajčák prehovoril ohľadom správ s Epsteinom (vpravo). Zobraziť galériu (3)
Lajčák prehovoril ohľadom správ s Epsteinom (vpravo). (Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno, TASR/New York State Sex Offender Registry via AP)
BRATISLAVA - Bývalý poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) a skúsený diplomat Miroslav Lajčák sa vyjadril k úniku citlivých správ, ktoré ho spájajú s dnes už zosnulým americkým finančníkom Jeffrey Epsteinom. Lajčák odmieta akékoľvek špekulácie o nelegálnych aktivitách a zdôrazňuje, že jeho konanie bolo profesionálne a v súlade s pravidlami.

 "V mojich aktivitách nebolo nič, čo by nebolo s kostolným poriadkom," odkázal.

Bol to len súboj mužských eg, cítim sa ako hlupák

K celej kauze sa Lajčák vyjadril v týchto minútach v relácii Otvorene s Annou Vargovou v Rádiu Slovensko, kde otvorene hovoril o pozadí komunikácie aj o svojich pocitoch po jej zverejnení. Priznal, že dnes sa na výmenu správ pozerá kritickejšie: "Keď to teraz čítam, tak sa cítim ako hlupák." Zároveň dodal, že „tá komunikácia, keď sa na to teraz pozerám, bola len takou bitkou dvoch ješitných mužských eg“.

Lajčák vysvetlil, že jeho kontakt s Epsteinom mal výlučne informačný charakter. "Čerpal som od neho informácie o americkej politike," uviedol s tým, že osobnú rovinu odmieta. "Nemali sme medzi sebou (s Epsteinom, pozn. red.) žiadne transakcie ani platby za sexuálne služby," zdôraznil. Celú vec vnímal spočiatku s odstupom: "Ja som to sledoval len ako ‘chlapec zo Slovenska’.". Samotný charakter správ už spätne hodnotí jednoznačne: "Odsudzujem to."

Podľa jeho slov v čase komunikácie netušil, aké temné pozadie Epstein má. "Plná pravda o tom všetkom, čoho sa dopustil, tá vyplávala na povrch až po jeho zatknutí v lete 2019, nikto z tých ľudí, ktorí by to vtedy vedeli, by neboli súčasťou tej komunikácie, viete, po vojne je každý generál," povedal. Dodal, že „táto časť Epsteinovho života bola úplne mimo mňa.“

Nechcel som si to nechať ujsť

Diplomat s dlhoročnou praxou pripomenul aj šírku svojich kontaktov: "Za moju profesionálnu kariéru, ktorá trvala 40 rokov, som sa stretol s rozličnými ľuďmi." Priznal však, že spätným pohľadom by konal inak. "Videl som, aké silné mená Američanov sa u neho stretávajú, inak, ak by som vedel to, čo vidím dnes, vyhol by som sa mu oblúkom. Videl som tam príležitosť a nechcel som si to nechať ujsť"

Miroslav Lajčák  (Zdroj: SITA/Branislav Bibel)

Lavrova nemilujem, tvrdí

Lajčák odmieta, že by sa pred niečím skrýval alebo zodpovednosti uhýbal. "Pred ničím neutekám a pred ničím sa neskrývam, bola to hystéria," vyhlásil a dodal: "Ak sa aj niečo ďalšie ešte objaví, to bude len o tom, čo som povedal."

Vyjadril sa aj k toľko skloňovanej správe o Sergejovi Lavrovovi. "Nemilujem Lavrova. Môj vzťah k Lavrovovi som pochopiteľne prehodnotil po tom, čo sa stalo s príchodom agresie voči Ukrajine," tvrdí s tým, že kedysi to bol skutočne jeden z jeho vzorov.

O správach verejnosť roky netušila

Správy spájajúce Miroslava Lajčáka s Jeffrey Epsteinom unikli na verejnosť po rokoch, pričom pochádzajú z obdobia pred jeho zatknutím v lete 2019. V komunikácii diplomat písal najmä o americkej politike a kontaktoch vplyvných ľudí, nešlo podľa neho o osobné ani nelegálne záležitosti. Lajčák dnes priznáva naivitu, no odmieta akékoľvek obvinenia z nemorálneho či nezákonného konania.

