Sexuálny škandál: Turisti si užívali sex v thajskom tuktuku! VIDEO Druhý vodič ich nafilmoval

PHUKET - Krátka chvíľa nerozvážnosti a dovolenka sa skončila fiaskom. Francúzsky pár, ktorý sa počas jazdy tuktukom v thajskom Phukete oddával sexu na verejnosti, skončil v rukách polície a je na ceste z krajiny.
Video obletelo internet rýchlejšie než tuktuk Patong Hill
Incident sa odohral v oblasti Phuket, na známom úseku Patong Hill. Dvojicu cudzincov zachytil na video vodič auta idúceho za nimi – na záberoch je vidieť, ako sa pár na zadnej časti tuktuku vyzlieka a začína sa sexuálne správať priamo počas jazdy.
Záznam sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach a vyvolal vlnu pobúrenia. Mnohí miestni ho označili za urážku verejnej slušnosti aj poškodenie imidžu obľúbenej turistickej destinácie.
Polícia zakročila bez zbytočných prieťahov
Po tom, čo sa video stalo virálnym, sa prípadu ujala miestna polícia. Francúzsky muž a žena boli identifikovaní a zadržaní v hoteli v severnej časti ostrova. Vyšetrovatelia konštatovali, že ich správanie naplnilo znaky verejného pohoršenia, ktoré je v Thajsku trestné.
Ako uviedli miestne úrady, obaja sa k skutku priznali a ospravedlnili sa s tým, že si neuvedomili následky svojho konania.
Pokuta bola len začiatok
Hoci samotná pokuta za verejné nemravné správanie sa v Thajsku pohybuje v relatívne nízkych sumách, prípad sa pre turistov neskončil len zaplatením sankcie. Imigračné úrady im zrušili víza, zaradili ich na čiernu listinu a rozhodli o deportácii.
Inými slovami – návrat do Thajska už pre nich nebude možný.
Varovanie pre ostatných turistov
Thajská polícia v reakcii na incident opäť pripomenula, že hoci je krajina známa uvoľnenou atmosférou, verejné sexuálne správanie je neprípustné. Úrady zdôrazňujú, že podobné prípady budú riešiť prísne, najmä ak sa stanú virálnymi a poškodzujú povesť krajiny.
Prípad Francúzov z Phuketu sa tak stal ďalším mementom, že hranica medzi dovolenkovou bezstarostnosťou a porušením zákona môže byť prekvapivo tenká.