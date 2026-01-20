OHAVNÝ čin v Handlovej: Muž utýral psa kladivom a jatočnou pištoľou! Telo VYHODIL do priekopy

HANDLOVÁ - Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil 47-ročného muža z Handlovej z prečinu týrania zvierat. Muž mal vlani v decembri v Handlovej usmrtiť svojho psa plemena sibírsky husky. Polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
„Zviera mal obvinený najskôr udrieť kladivom do oblasti hlavy, následne ho postreliť z jatočnej pištole a napokon mu podrezať krk a hrudník. Kadáver psa mal o deň neskôr vyhodiť do priekopy pri vozovke za obcou,“ uviedli policajti.
Svojím konaním obvinený podľa nich porušil ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti a zvieraťu spôsobil zranenia, ktoré mali za následok bolesť a jeho usmrtenie. „V prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov až tri roky,“ dodala polícia.