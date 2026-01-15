Hrozné zistenia ohľadne podozrivého úmrtia bábätka: Mia (†7 mes.) mala mať telo od modrín! Zadržali rodičov

ŽIAR NAD HRONOM – Hrozivé odhalenia v prípade podozrivého úmrtia bábätka. Malá Mia (†7 mesiacov) zomrela v noci z pondelka na utorok v nemocnici v Banskej Bystrici, kde ju mali údajne priviesť pre problémy s dýchaním. Lekári si však neskôr všimli na tele dievčatka viaceré podozrivé zranenia a tak upozornili políciu. Tá včera informovala, že zadržala dve osoby – malo by ísť o matku a otca malej Mii.
Denník Nový čas s odvolaním sa na svoje zdroje tvrdí, že dieťa malo byť do nemocnice prinesené pre problémy s dýchaním. Neskôr si však mali lekári všimnúť, že na tele má viaceré modriny a odreniny. Tiež malo mať zranenie v oblasti konečníka. „Viem potvrdiť, že maloleté dieťa k nám bolo prijaté a zomrelo na následky svojho zdravotného stavu. My ako nemocnica sme podozrivé úmrtie nahlásili polícii,“ informovala hovorkyňa banskobystrickej detskej nemocnice Alena Šperková.
Prípadom sa zaoberá polícia. „V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa vykonávajú kriminalisti zo Žiaru nad Hronom intenzívne vyšetrovanie. Bolo vykonaných viacero procesných úkonov,“ uviedli ešte v stredu. V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. „Na základe doposiaľ zistených informácií, ktorými polícia disponuje, ako aj na základe doterajšieho dôkazového materiálu policajti zadržali v tejto súvislosti dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely,“ dodali. Zdôraznili dôležitosť vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú. V tom čase nebol nikto obvinený.
Dnes však nastal v prípade posun. Na základe nových zistených skutočností došlo k zmene v právnej kvalifikácii. "Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom, ktorý ešte v utorok 13. januára 2026 začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin zabitia, včera 14. januára skutok prekvalifikoval na zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby," uviedla najnovšie polícia. Z uvedeného zločinu vzniesol obvinenie dvom osobám, žene vo veku 20 rokov a mužovi vo veku 26 rokov. Zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na návrh vzatia obvinených do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.
Ako uvádza Nový čas, zadržaní majú byť rodičia dievčatka – Eva (20) a Dávid (26).