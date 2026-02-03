Dovolenka bez starostí: Kedy rezervovať a ako sa vyhnúť rizikám

Cestovanie je pre Slovákov čoraz dôležitejšou súčasťou života. Ako si však vybrať dovolenku bez stresu, rizík a nepríjemných prekvapení? O ideálnom čase rezervácie, aktuálnych trendoch aj o tom, prečo sa oplatí staviť na silnú a overenú cestovnú kanceláriu, sme sa rozprávali s Marcelom Siekelom, generálnym riaditeľom DER Touristik SK a.s., ktorá zastrešuje značky Kartago tours, Fischer a Nev-Dama.
Ako hodnotíte dovolenkovú sezónu 2025?
Sezóna 2025 bola pre nás mimoriadne úspešná. Počet našich klientov vzrástol na 172 500, tržby dosiahli rekordných 163 miliónov eur a historicky najlepší hospodársky výsledok sa prejavil v EBITDA nad 6 miliónov eur. Za týmto úspechom stojí najmä pokračujúci silný dopyt po cestovaní, veľmi široká ponuka zájazdov našich značiek a dlhodobo najvýhodnejšie ceny na trhu.
Aké postavenie máte na slovenskom trhu cestovných kancelárií?
Na slovenskom trhu sme lídrom v segmente cestovných kancelárií, a to z pohľadu počtu klientov, tržieb aj hospodárskych výsledkov. Našou konkurenčnou výhodou je kombinácia najširšej ponuky zájazdov, silného finančného zázemia, moderných technológií a stabilného zázemia skupiny DERTOUR, ktorá patrí pod jednu z najsilnejších európskych obchodných skupín REWE Group. Vďaka tomu vieme klientom garantovať bezpečnosť, kvalitu a dlhodobú stabilitu.
Ovplyvnil krach cestovnej kancelárie Happy Travel správanie klientov?
Jednoznačne áno. Zvýšenú obozretnosť sme zaznamenali už počas leta. V čase, keď klienti tejto kancelárie zostali bez dovolenky, sme im ponúkli mimoriadne zvýhodnené zájazdy do Turecka a Egypta. Záujem bol veľký a ukázalo sa, že stabilná a silná cestovná kancelária dokáže v krízových situáciách pomôcť. Dôvera a bezpečnosť sú dnes pre klientov absolútne kľúčové.
Aké garancie dnes viete klientom ponúknuť?
Sme súčasťou REWE Group s ročným obratom viac ako 90 miliárd eur. Naše poistné krytie voči insolventnosti je najvyššie na slovenskom trhu - až 40 miliónov eur. Zároveň máme za sebou viacero situácií, kde sme preukázali férový prístup. Či už pri požiaroch na Rodose, počas pandémie COVID-19 alebo v období ekonomickej krízy. Spokojnosť klienta je pre nás vždy na prvom mieste.
Aké chyby robia dovolenkári najčastejšie?
Najčastejšou chybou je výber podozrivo lacného zájazdu u neoverenej cestovnej kancelárie bez dostatočného finančného krytia. Odporúčame vždy voliť stabilného partnera, ktorý sa o klienta dokáže postarať aj v prípade nepredvídaných udalostí.
Ktoré destinácie boli v roku 2025 najobľúbenejšie?
Dlhodobo vedú Turecko, Grécko a Egypt, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a kvality. Mimoriadnym hitom bol aj tzv. egyptský Karibik – Marsa Matrouh a El Alamein, s tyrkysovým morom a pieskovými plážami, ktoré konkurujú aj Maldivám.
Ako sa mení správanie klientov pri nákupe dovoleniek?
Klienti čoraz viac svoje zájazdy rezervujú vopred v rámci First Minute akcie a stále častejšie online. Zároveň však vidíme, že osobné poradenstvo na pobočkách má stále svoje miesto. Trendom je aj to, že Slováci cestujú viackrát do roka a tradičnú letnú dovolenku dopĺňajú zimnou exotikou.
Oplatí sa čakať na Last Minute?
Jednoznačne odporúčame First Minute. Klienti získajú lepšie ceny, širší výber hotelov a u nás navyše len symbolickú zálohu 50 eur na osobu a možnosť bezplatného zrušenia zájazdu až 45 - 30 dní pred odletom. Ide o komfortné a bezpečné riešenie.
Aký podiel predaja tvorí First Minute?
Aktuálne až 60–70 % našich zájazdov sa predá vopred, čo jasne ukazuje, že klienti plánujú čoraz zodpovednejšie.
Aké trendy očakávate v roku 2026?
Klienti budú naďalej rezervovať skôr a orientovať sa na kvalitnejšie 4*- 5* hotely. Už teraz vidíme medziročný nárast predaja letných dovoleniek o takmer 30 %.
Ktoré destinácie budú hitom leta 2026?
Silnú pozíciu si udržia Turecko, Egypt, Grécko a Tunisko. Novinkou bude španielska Costa del Azahar pri Valencii s tematickými rodinnými hotelmi. Veľký záujem očakávame aj o egyptskú oblasť Marsa Matrouh a El Alamein.
Aké hotely Slováci preferujú?
Najčastejšie ide o 4 - 5 all inclusive rezorty pre rodiny s deťmi*, s animačnými programami. Rastie však aj dopyt po adults only hoteloch, ktoré vyhľadávajú páry a klienti túžiaci po pokoji.
Ovplyvňuje inflácia dopyt po dovolenkách?
Infláciu vnímame, no Slováci na dovolenkách výrazne nešetria. Považujú ich za dôležitú súčasť životného štandardu. Práve preto rastie obľuba zahraničných all inclusive pobytov, kde majú klienti jasne dané konečné náklady a vyšší komfort. Cestovanie zostáva prioritou aj v čase ekonomickej neistoty.
- reklamná správa -