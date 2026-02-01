Praha na nohách, MASOVÁ demonštrácia! Desaťtisíce ľudí skandujú heslá, FOTO toľko ich tam ešte neprišlo!

PRAHA - Na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe sa v nedeľu zišli desaťtisíce ľudí, aby vyjadrili podporu českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Zhromaždenie sa uskutočnilo v reakcii na kauzu týkajúcu sa českého ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku. Podľa Pavla sa ho v snahe dostať ich poslanca Filipa Turka na čelo ministerstva životného prostredia pokúsil Macinka vydierať.
„Sme tu, aby sme sa postavili proti hulvátstvu, arogancii a vydieraniu. Sme tu, lebo nestojíme o extrémnu kohabitáciu s niekoľkými morálnymi trpaslíkmi,“ vyhlásil Mikuláš Minář, predseda spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorý akciu zorganizoval.
Internetovú výzvu spolku na podporu prezidenta podpísalo podľa Minářa už vyše 600-tisíc ľudí. Pavel sa ľuďom za podporu poďakoval. Na sociálnych sieťach v nedeľu napísal, že si váži všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k tomu, čo sa okolo nich deje. „Vážim si všetkých, ktorí sú pripravení pridať svoj hlas k obrane slušnosti, pravdy, solidarity a rešpektu jedného k druhému. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí dnes zo všetkých kútov krajiny prišli do Prahy vyjadriť svoj názor a podporu slušnej Českej republike,“ dodal prezident.
Akcia sa pôvodne mala konať len na Staromestskom námestí, organizátori však pre avizovaný veľký záujem ľudí pridali aj dolnú časť Václavského námestia. V hornej časti sa aktuálne stavia nová električková trať.
"Vzhľadom na veľký počet účastníkov a naplnenie kapacity Staromestského námestia sme z bezpečnostných dôvodov museli obmedziť prístup ďalších ľudí zo Železnej a Celetnej ulice. Parížska je uzavretá pre automobilovú dopravu," uviedla česká polícia.
Ľudia si na zhromaždení priniesli vlajky ČR, Európskej únie, NATO či Ukrajiny, na Václavskom námestí sa objavili aj iránske vlajky. Na transparentoch boli heslá ako "Stop Burešovej vláde trestne stíhaných", "Slušnosť nie je slabosť, pán Macinko," či Varenie žaby (demokracie) v priamom prenose". Ľudia dorazili aj s portrétmi prezidenta a skandovali heslá ako "Už sme tu" alebo "Nech žije Pavel".
Podľa organizátorov zhromaždenia v Prahe sa na oboch námestiach zišlo asi 80 až 90-tisíc ľudí. Podobné zhromaždenia sa okrem Prahy v nedeľu konali aj v ďalších mestách v Česku, napríklad Pardubiciach, Hradci Králové či Zlíne.
Pavel v utorok zverejnil SMS správy, ktoré Macinka poslal prezidentovmu poradcovi Petrovi Kolářovi. Písal v nich, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra životného prostredia, mal by vraj pokoj. Pokračoval, že ak prezident nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla vraj prekvapia. Šéf Motoristov na to reagoval, že nešlo o vydieranie, ale o politické vyjednávanie. Naposledy sa k celej veci vyjadril v nedeľu v relácii Otázky Václava Moravca, kde vyhlásil, že ministerstvo zahraničných vecí bude prezidenta ignorovať.