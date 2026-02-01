Miliardová katastrofa Boeingu: Jeden technický problém ohrozuje budúcnosť tisícok letov!

USA - Boeing stojí pred kľúčovým rokom, ktorý môže rozhodnúť o budúcnosti jeho najdôležitejších úzkotrupých lietadiel. Kým objednávky na model MAX 10 pribúdajú, certifikácia sa naďalej vlečie a výrobca sa snaží presvedčiť regulátorov aj aerolínie, že má problémy pod kontrolou. Do hry vstupuje tlak zo strany FAA, rastúce finančné riziká a obavy zákazníkov, ktorým dochádza trpezlivosť.
Oznámenie prichádza v čase, kedy objednávky na MAX 10 rastú, kým Boeing sa snaží stabilizovať výrobu modelu MAX a obnoviť dôveru po rokoch meškaní. Hlavným dôvodom oneskorenia oboch modelov je problém s odmrazovaním. FAA ešte začiatkom januára schválila prechod MAX 10 do druhej fázy certifikácie. Tento krok bol významnou správou pre Boeing, ktorý potrebuje dostať lietadlo čo najskôr do vzduchu.
Agentúra Reuters oznámila, že FAA v októbri povolil Boeingu zvýšiť produkciu strojov MAX na 42 mesačne. Predtým bol limit 38 kusov kvôli incidentu dverí spoločnosti Alaska Airlines, čo prinieslo zvýšený dohľad nad vývojovým programom. Boeing pevne verí, že oba modely obdržia certifikáciu v priebehu tohto roku. Aktuálne preto mnoho spoločností na tento typ stále čaká. Analytici dodávajú, že čím dlhšie bude program trvať, tým náročnejšie bude jeho ukončenie. Okrem toho klesá aj dôveryhodnosť Boeingu.
Finančné dopady pre Boeing
Pre spoločnosť ide o priamy problém s cash-flow, keďže bez dodaných lietadiel nie je možné vymáhať platby. Primárne model MAX 10 je kľúčovým pre zvýšenie príjmov, najmä preto, že je priamym konkurentom Airbusu A321neo. Finančný riaditeľ Alaska Airlines dokonca pohrozil, že ak sa lehota predĺži o ďalších šesť mesiacov, tak zmení objednávku na modely MAX 8 alebo 9. Kým neprebehne proces certifikácie, tak budúcnosť úzkotrupého lietadla spoločnosti Boeing ostáva neistá.