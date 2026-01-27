Politický škandál nevídaných rozmerov: Poradca prezidenta skončil po uniknutých SEXUÁLNYCH záberoch!

PODGORICA - V Čiernej Hore prepukol škandál obrovských rozmerov, na konci ktorého museli prísť nevyhnuté rezignácie kľúčových osôb. Prezidentský poradca a štátny tajomník rezignovali po zverejnení sexuálne explicitných záberov, pričom v tomto prípade hrá "prím" bývalý bezpečnostný poradca prezidenta Čiernej Hory a bývalý šéf Národnej bezpečnostnej agentúry (ANB) Dejan Vukšić.
O škandále píše portál nova.rs. Vukšić a aj samotná agentúra oficiálne popreli akúkoľvek súvislosť s vytvorením, vlastníctvom alebo šírením explicitných záberov Mirjany Pajkovićovej, donedávna štátnej tajomníčky na Ministerstve pre ľudské a menšinové práva.
Ich kariéry pochoval obsah na sociálnych sieťach
Vukšić aj Pajkovićová rezignovali na svoje predchádzajúce funkcie koncom roka 2025. Hoci ako dôvod verejne uviedli osobné motívy. Prišiel Vukšićovej odchod z úradu prezidenta Jakova Milatovića, ako aj jej stiahnutie sa z ministerstva. Ten prišiel bezprostredne až po šírení kontroverzných súkromných materiálov na sociálnych sieťach.
"Odmietam všetky nepresné, neúplné a tendenčné obvinenia, ktoré sa snažia pripísať mi zodpovednosť za šírenie sporných záberov bez dôkazov. Tento obsah som prvýkrát videl až vtedy, keď začal nelegálne kolovať na sociálnych sieťach," uviedol Vukšić v rozsiahlom vyhlásení a dôrazne odmietol akúkoľvek súvislosť s porušením Pajkovićovej súkromia.
Okrem záberov aj zvuková nahrávka
Taktiež vzniesol závažné obvinenia voči bývalej štátnej tajomníčke, keď uviedol, že v októbri 2024 mu nezákonne odobrala mobilný telefón, ktorý bol následne zneužitý. Priznal existenciu zvukovej nahrávky, v ktorej sa jej vyhráža, ale s dôležitým objasnením.
"Slová, ktoré som pri tej príležitosti povedal a ktoré boli selektívne zverejnené s časovým odstupom jedného roka a troch mesiacov, boli priamou reakciou na krádež môjho telefónu. Tieto slová nepredstavujú a nemôžu predstavovať dôkaz o žiadnom trestnom čine súvisiacom so šírením fotografií, pretože ide o úplne samostatné právne otázky," uviedol Vukšić.
Vraj malo prísť aj na politické vydieranie. Vukšić poukazuje na to, že v marci 2025 začal dostávať znepokojujúce správy z neznámych čísel, ktoré už zmienenú túto zvukovú nahrávku s jasnými ultimátami. Tvrdí, že bol požiadaný, aby stiahol svoju kandidatúru na sudcu Ústavného súdu, čo chápal ako správu, že nahrávka bude zverejnená, ak nebude postupovať podľa „pokynov“.
Vyhrážky a šteklivé fotografie
Pajkovićová ešte pred svojím odstúpením podala tri trestné oznámenia za neoprávnené šírenie svojich fotografií. Sťažovala sa na podozrenie, že Vukšić, vedomý si nezákonnosti, sa pokúsil použiť informácie, ktoré získal na základe svojej funkcie (v pozícii šéfa ANB, pozn. red.), a že tento materiál použil na priame vyhrážanie sa, o čom údajne nepriamo hovoril v televíznych vystúpeniach.
ANB sa od všetkého dištancovala. Akékoľvek zneužitie cudzej nahrávky, fotografie alebo sexuálne explicitného obsahu, čo sa vo verejnej sfére nazýva „pomsta pornografiou", sa v Čiernej Hore trestá odňatím slobody až na päť rokov. Ak je takýto čin spáchaný voči dieťaťu, páchateľovi môže byť udelený trest odňatia slobody v dĺžke od dvoch až do desať rokov.