Politický škandál nevídaných rozmerov: Poradca prezidenta skončil po uniknutých SEXUÁLNYCH záberoch!

Bývalý bezpečnostný poradca čiernohorského prezidenta Dejan Vukšić je hlavnou
Bývalý bezpečnostný poradca čiernohorského prezidenta Dejan Vukšić je hlavnou "hviezdou" celého škandálu. (Zdroj: X/Mirjana Pajkovic, Facebook/Dejan Vukšić)
PODGORICA - V Čiernej Hore prepukol škandál obrovských rozmerov, na konci ktorého museli prísť nevyhnuté rezignácie kľúčových osôb. Prezidentský poradca a štátny tajomník rezignovali po zverejnení sexuálne explicitných záberov, pričom v tomto prípade hrá "prím" bývalý bezpečnostný poradca prezidenta Čiernej Hory a bývalý šéf Národnej bezpečnostnej agentúry (ANB) Dejan Vukšić.

O škandále píše portál nova.rs. Vukšić a aj samotná agentúra oficiálne popreli akúkoľvek súvislosť s vytvorením, vlastníctvom alebo šírením explicitných záberov Mirjany Pajkovićovej, donedávna štátnej tajomníčky na Ministerstve pre ľudské a menšinové práva.

 

Ich kariéry pochoval obsah na sociálnych sieťach

Vukšić aj Pajkovićová rezignovali na svoje predchádzajúce funkcie koncom roka 2025. Hoci ako dôvod verejne uviedli osobné motívy. Prišiel Vukšićovej odchod z úradu prezidenta Jakova Milatovića, ako aj jej stiahnutie sa z ministerstva. Ten prišiel bezprostredne až po šírení kontroverzných súkromných materiálov na sociálnych sieťach.

"Odmietam všetky nepresné, neúplné a tendenčné obvinenia, ktoré sa snažia pripísať mi zodpovednosť za šírenie sporných záberov bez dôkazov. Tento obsah som prvýkrát videl až vtedy, keď začal nelegálne kolovať na sociálnych sieťach," uviedol Vukšić v rozsiahlom vyhlásení a dôrazne odmietol akúkoľvek súvislosť s porušením Pajkovićovej súkromia.

Okrem záberov aj zvuková nahrávka

Taktiež vzniesol závažné obvinenia voči bývalej štátnej tajomníčke, keď uviedol, že v októbri 2024 mu nezákonne odobrala mobilný telefón, ktorý bol následne zneužitý. Priznal existenciu zvukovej nahrávky, v ktorej sa jej vyhráža, ale s dôležitým objasnením.

"Slová, ktoré som pri tej príležitosti povedal a ktoré boli selektívne zverejnené s časovým odstupom jedného roka a troch mesiacov, boli priamou reakciou na krádež môjho telefónu. Tieto slová nepredstavujú a nemôžu predstavovať dôkaz o žiadnom trestnom čine súvisiacom so šírením fotografií, pretože ide o úplne samostatné právne otázky," uviedol Vukšić.

Vraj malo prísť aj na politické vydieranie. Vukšić poukazuje na to, že v marci 2025 začal dostávať znepokojujúce správy z neznámych čísel, ktoré už zmienenú túto zvukovú nahrávku s jasnými ultimátami. Tvrdí, že bol požiadaný, aby stiahol svoju kandidatúru na sudcu Ústavného súdu, čo chápal ako správu, že nahrávka bude zverejnená, ak nebude postupovať podľa „pokynov“.

Vyhrážky a šteklivé fotografie

Pajkovićová ešte pred svojím odstúpením podala tri trestné oznámenia za neoprávnené šírenie svojich fotografií. Sťažovala sa na podozrenie, že Vukšić, vedomý si nezákonnosti, sa pokúsil použiť informácie, ktoré získal na základe svojej funkcie (v pozícii šéfa ANB, pozn. red.), a že tento materiál použil na priame vyhrážanie sa, o čom údajne nepriamo hovoril v televíznych vystúpeniach.

ANB sa od všetkého dištancovala. Akékoľvek zneužitie cudzej nahrávky, fotografie alebo sexuálne explicitného obsahu, čo sa vo verejnej sfére nazýva „pomsta pornografiou", sa v Čiernej Hore trestá odňatím slobody až na päť rokov. Ak je takýto čin spáchaný voči dieťaťu, páchateľovi môže byť udelený trest odňatia slobody v dĺžke od dvoch až do desať rokov.

Škandál s umelou inteligenciou
Škandál s umelou inteligenciou Grok: Komisia vyšetruje sieť X za šírenie sexuálnych obrázkov detí a žien
Ekonomika
Škandál v slovenskom Amazone!
Škandál v slovenskom Amazone! Šéf odborov dostal vyhadzov, kolegovia sa búria a hovoria o zastrašovaní
Domáce
Snehulienky predviedli erotický tanec
Rodinné predstavenie Snehulienka sa totálne ZVRHLO: Rozkroky a zadky! Deťom museli v hrôze zakrývať oči
Zahraničné
Minister zdravotníctva SR Kamil
Ministerstvo hľadá nového šéfa záchraniek: Po tendrových škandáloch vyhlásilo výberové konanie
Domáce

Vernisáž výstavy Omara Mara Oláh: Toto vidím cez zadné okno pri západe slnka
Vernisáž výstavy Omara Mara Oláh: Toto vidím cez zadné okno pri západe slnka
Správy
Vyjadrenie prezidenta Pellegriniho po skončení pamiatky na obete holokaustu
Vyjadrenie prezidenta Pellegriniho po skončení pamiatky na obete holokaustu
Správy
Riaditeľ Múzea holokaustu po skončení pamiatky na obete holokaustu
Riaditeľ Múzea holokaustu po skončení pamiatky na obete holokaustu
Správy

Svetový unikát z Tatier:
Svetový unikát z Tatier: Britská reportáž mapuje slovenský zázrak v srdci Európy
Domáce
AKTUALIZOVANÉ prezident SR Peter Pellegrini
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu: Prezident apeluje na spoločnosť
Domáce
Poslancov čaká druhý rokovací
Poslancov čaká druhý rokovací deň: Prvý deň schôdze venovali diskusii k zmenám v rokovacom poriadku
Domáce
V Trenčíne otvárajú nové kino Družba: Prvé premietania už vo februári, lákajú na severské filmy
V Trenčíne otvárajú nové kino Družba: Prvé premietania už vo februári, lákajú na severské filmy
Regióny

Politický škandál nevídaných rozmerov:
Politický škandál nevídaných rozmerov: Poradca prezidenta skončil po uniknutých SEXUÁLNYCH záberoch!
Zahraničné
Jeden človek je v
Streľba v Arizone! Pri incidente s hraničnou strážou bol postrelený človek, je v kritickom stave
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová
Spor o Grónsko pokračuje: Dánsko je otvorené dohode, nie odovzdaniu ostrova
Zahraničné
Trump stojí za Noemovou:
Trump stojí za Noemovou: Ministerka zostáva na čele ministerstva aj po streľbe v Minneapolise
Zahraničné

Silvester s Kandráčovcami
Dara Rolins ukázala mamu: FOTO Ona že má 82?! Neuveríte
Domáci prominenti
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston má muža z celkom iného sveta: Zostane s ním aj po tom, čo VYKECAL v televízii?
Zahraniční prominenti
Filip Jančík s manželkou
Filip Jančík s Luciou brázdi USA: MAGICKÉ FOTKY, kúzelné miesta a... VÝHRA v Las Vegas!
Domáci prominenti
Ivana Gottová oslávila 50-ku
Ivana Gottová oslávila 50-ku vo veľkom štýle: TAJNÁ oslava na zámku a... Prísny ZÁKAZ!
Zahraniční prominenti

Orgazmus ako povinná jazda?
Orgazmus ako povinná jazda? Sexuologička varuje: Ak v posteli len naháňate cieľ, koledujete si o vážny problém!
Zaujímavosti
Prečo nám cez noc
Prečo nám cez noc puchnú oči a ráno sa zobúdzame s vačkami pod očami: Pohľad západnej i tradičných medicín
vysetrenie.sk
Žena odhalila svoj EXTRÉMNE
Žena odhalila svoj EXTRÉMNE zriedkavý stav: Narodila sa s dvoma maternicami a dvoma vagínami! NAJHORŠIA je menštruácia
Zaujímavosti
VIDEO, ktoré baví internet:
VIDEO, ktoré baví internet: Zlodej ukradol niečo, čo by ste v živote nečakali! Bizarnejšiu krádež ste nevideli
Zaujímavosti

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Slovensku hrozí rekordný verejný dlh: MMF varuje pred nárastom až na 105 % HDP do roku 2040
Slovensku hrozí rekordný verejný dlh: MMF varuje pred nárastom až na 105 % HDP do roku 2040
Gigantická dohoda EÚ s Indiou je na svete: Radikálne znižovanie ciel a príležitosť aj pre slovenskú ekonomiku!
Gigantická dohoda EÚ s Indiou je na svete: Radikálne znižovanie ciel a príležitosť aj pre slovenskú ekonomiku!

Andreas Žampa bojuje medzi lyžiarskou elitou: Online z 2. kola obrovského slalomu v Schladmingu
Andreas Žampa bojuje medzi lyžiarskou elitou: Online z 2. kola obrovského slalomu v Schladmingu
Lyžovanie
Rozhodca ich upozornil, aby si to dali dole: Nahnevaná Sabalenková, pravidlo sa dotklo aj Alcaraza a Sinnera
Rozhodca ich upozornil, aby si to dali dole: Nahnevaná Sabalenková, pravidlo sa dotklo aj Alcaraza a Sinnera
Ženy
VIDEO Obrovská tragédia priniesla šok: Pri ceste na zápas Európskej ligy vyhaslo sedem životov
VIDEO Obrovská tragédia priniesla šok: Pri ceste na zápas Európskej ligy vyhaslo sedem životov
Európska liga
Fantastický Andreas Žampa postúpil do 2. kola! Skvelou jazdou vyrovnal čas lyžiarskej legendy
Fantastický Andreas Žampa postúpil do 2. kola! Skvelou jazdou vyrovnal čas lyžiarskej legendy
Lyžovanie

TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy

Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Pracovné prostredie
Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Poradňa

Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Výber receptov
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Sendviče a bagety

Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Armádne technológie
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Bezpečnosť
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Správy
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Bezpečnosť

7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky

Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty

Tieto páry majú v roku 2026 najväčšiu šancu na svadbu: Komu čoskoro zazvonia svadobné zvony?
Partnerské vzťahy
Tieto páry majú v roku 2026 najväčšiu šancu na svadbu: Komu čoskoro zazvonia svadobné zvony?
Politický škandál nevídaných rozmerov:
Zahraničné
Politický škandál nevídaných rozmerov: Poradca prezidenta skončil po uniknutých SEXUÁLNYCH záberoch!
Svetový unikát z Tatier:
Domáce
Svetový unikát z Tatier: Britská reportáž mapuje slovenský zázrak v srdci Európy
Dráma na železničnej stanici:
Zahraničné
Dráma na železničnej stanici: Šialenec chcel uniesť vlak! Potom zranil policajtku
Kuriózna situácia z centra
Zahraničné
Kuriózna situácia z centra mesta baví internet: VIDEO Dopravu riadil úplne nahý muž!

