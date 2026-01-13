Známy herec je obvinený zo sexuálneho zneužívania detí: Pátra po ňom polícia!

LOS ANGELES - Hollywoodom otriasa vážny škandál. Do prípadu údajného sexuálneho zneužívania maloletých, v ktorom figuruje herec a režisér Timothy Busfield, sa už zapojili aj federálne úrady. Podľa informácií portálu TMZ po ňom údajne ide polícia, a momentálne je na neho vydaný zatykač.
Ako pre TMZ potvrdil hovorca polície v americkom Albuquerque, na pátraní po Busfieldovi spolupracuje miestna polícia s Americkou maršalskou službou (U.S. Marshals Service). Cieľom je jeho vypátranie a zadržanie v súvislosti s vážnymi obvineniami, ktoré sa týkajú sexuálneho zneužívania maloletých chlapcov.
Busfield, ktorý je manželom známej herecky Melissy Gilbertovej, mal podľa obžaloby uneužiť dvoch neplnoletých chlapcov - detských hercov zo seriálu The Cleaning Lady, na ktorom sa podieľal ako režisér. Vyšetrovanie sa začalo už v novemberi 2024 a v piatok bol oficiálne vydaný zatykač na jeho zatknutie.
Podľa dostupných informácií sa Busfield momentálne nenachádza vo väzbe a úrady zatiaľ neuviedli, kedy by mohlo dôjsť k jeho zadržaniu. Jeho aktuálne miesto pobytu zostáva neznáme a verejnosti nebolo zverejnené.
Zaujímavé sú aj Busfieldove vyjadrenia z policajného výsluchu. Tvrdil, že hlavná hviezda seriálu Élodie Yung mala povedať, že matka dvoch chlapcov sa snaží o pomstu. Dôvodom malo byť to, že jej deti neboli prizvané späť do poslednej série seriálu.
Treba však zdôrazniť, že Timothy Busfield zatiaľ nebol odsúdený a celý prípad je stále predmetom vyšetrovania. Konečné slovo tak budú mať až orgány činné v strestnom konaní.