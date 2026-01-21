Poplach v Hurgade: Museli zatvoriť pláž! VIDEO Pri brehu sa objavil žralok

HURGADA - Pokojná dovolenka pri Červenom mori sa v priebehu minút zmenila na chaos. Video so žralokom tesne pri pobreží vyvolalo paniku medzi turistami v oblasti Makadi Bay a egyptské úrady pristúpili k okamžitým bezpečnostným opatreniam.
Žralok pár metrov od pláže
Napäté chvíle zažili turisti v zátoke Makadi Bay na juhu Hurgady, kde bol v utorok 20. januára spozorovaný žralok pohybujúci sa priamo pri pobreží. Podľa svedkov sa dravec objavil len niekoľko metrov od brehu, čo okamžite vyvolalo poplach medzi rekreantmi.
Incident sa odohral v časti letoviska, kde oddychujú najmä zahraniční návštevníci, prevažne z Ruska.
Video spustilo paniku
Nezvyčajné správanie žraloka zachytili na mobilné telefóny ruskí turisti a zábery sa krátko nato rozšírili na sociálnych sieťach. Na videu je viditeľné, ako zviera opakovane vypláva z vody smerom k brehu a pôsobí nepokojne. V komentároch sa objavili aj tvrdenia, že dravec bol dezorientovaný alebo agresívny.
Zverejnené zábery vyvolali medzi dovolenkármi paniku a chaos, pričom časť ľudí sa snažila oblasť okamžite opustiť.
Zatvorené pláže pri viacerých hoteloch
Ruský kanál Shot s odvolaním sa na miestne zdroje informoval, že úrady bezodkladne uzavreli pláže pri piatich hoteloch v Hurgade. Opatrenia sa týkali rezortov Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, Jaz Palmariva Beach a Stella Makadi Hotels & Resorts.
O niekoľko minút neskôr vydala varovanie pred výskytom žraloka pri pobreží Hurghady aj ruská štátna agentúra TASS.
Úrady upokojujú situáciu
Krátko po 14. hodine sa k incidentu vyjadril riaditeľ Chráneného územia severných ostrovov Červeného mora Abdallah Abid. Podľa jeho slov nejde o mimoriadnu situáciu.
„V tejto oblasti Hurgady neboli zaznamenané žiadne útoky žralokov a hotely fungujú bez obmedzení. Turisti z hotelov v zátoke Makadi dnes vyrazili podľa plánu na desiatky potápačských výletov,“ uviedol Abid v rozhovore pre RIA Novosti. Zároveň dodal, že oblasti, kde sa môžu objaviť dravce, sú v súčasnosti monitorované hliadkami.
Pláže ostávajú zatvorené
Ruský zväz cestovného ruchu Ruský zväz cestovného ruchu (RST) oznámil agentúre TASS, že neexistuje bezprostredné ohrozenie turistov a záchranné zložky sú v pohotovosti.
„Po odvolaní výstrahy budú pláže znovu sprístupnené návštevníkom,“ uviedla organizácia vo svojom vyhlásení. Zároveň tým potvrdila, že pláže v Makadi Bay zostávajú do odvolania uzavreté.
Nie prvý prípad
Nejde o prvý podobný incident v tejto oblasti. Pláže v južnej časti Hurgady boli pre výskyt žraloka dočasne uzavreté aj v septembri minulého roka.