Slovensko má problém! Brusel spustil proces, ktorý nás môže vyjsť draho: Dôvodom je ochrana oznamovateľov

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávne prijatie zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Tento krok je podľa Komisie v rozpore so smernicou o ochrane oznamovateľov a Chartou základných práv Európskej únie. Zákon na Slovensku však nenadobudol účinnosť, keďže Ústavný súd SR ju ešte pred vstúpením zákona do platnosti pozastavil.
ÚOO mal vo svojej pôvodnej podobe zaniknúť od 1. januára 2026, avšak po decembrovom zásahu Ústavného súdu nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien. Legislatíva mala transformovať ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten sa mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti zaoberať aj agendou odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Národná rada SR legislatívu schválila v decembri. Prezident SR Peter Pellegrini ju vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však opätovne schválili. Opozícia sa následne obrátila na Ústavný súd. Ten prijal jej návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Kritizovala napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov.
„Komisia podrobne a opakovane vyjadrila svoje obavy slovenským úradom. Slovenský parlament prijal tieto zmeny a doplnenia napriek týmto námietkam,“ uvádza sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ k rozhodnutiu o začatí konania.
Dvojmesačná lehota na vysvetlenie zmien
EK zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti v súvislosti s ÚOO a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Slovensko musí na výzvu reagovať v stanovenej lehote, ktorá je zvyčajne dva mesiace, Brusel však v tomto prípade dal Slovensku na odpoveď a nápravu jeden mesiac.
Ak EK nedostane od Slovenska uspokojivú odpoveď alebo nedôjde k náprave, môže prejsť do ďalšej fázy konania a zaslať štátu odôvodnené stanovisko. Ak sa ani následne spor nevyrieši, Komisia môže štát zažalovať na Súdnom dvore EÚ. Následné neplnenie opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia súdu EÚ by mohlo viesť k sankciám. Európska komisia už v decembri vyjadrila znepokojenie z viacerých ustanovení zákona o zmene ÚOO na nový úrad. Komisia tiež vyjadrila poľutovanie, že Národná rada SR nevyužila príležitosť na dôkladnú konzultáciu o zákone.