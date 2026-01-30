Hazard na ceste pri Zvolene: 60-ročný vodič nafúkal takmer dve promile! Auto skončilo na streche

ZVOLEN - Na frekventovanom úseku cesty 1/66 medzi Badínom a Zvolenom došlo vo štvrtok k nehode, ktorá mohla mať vážne následky. Auto sa po vyjdení z cesty prevrátilo na strechu a dychová skúška u vodiča odhalila vysokú hladinu alkoholu.
Informovala o tom na sociálnej sieti polícia. K dopravnej nehode došlo vo štvrtok (29. 1.) v popoludňajších hodinách na ceste I/66 medzi Badínom a Zvolenom. 60-ročný vodič podľa predbežných zistení neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel mimo vozovku a vozidlo sa následne prevrátilo na strechu.
Po príchode hliadky bol vodič podrobený dychovej skúške. Tá preukázala, že viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, pričom nameraná hodnota dosiahla takmer dve promile. Napriek dramatickému priebehu sa nehoda zaobišla bez zranení. Škoda na vozidle bola predbežne vyčíslená na 500 eur. Vodiča policajti obmedzili na osobnej slobode a začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva vodičov, aby jazdili zodpovedne a za volant nesadali pod vplyvom alkoholu.