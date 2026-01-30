To už snáď nie je ani pravda! Sťahujú ďalšiu výživu pre malé deti: Skloňuje sa vracanie, malátnosť a aj horšie

BRATISLAVA - Potravinový škalndál s výživou pre tých najzraniteľnejších - malé deti - pokračuje. Najnovšie je problém aj s počiatočnou dojčenskou výživou Aptamil Pronutra Pre.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka k informačnému oznámeniu Nemecka – cereulid v počiatočnej dojčenskej výžive z Nemecka.
Podľa oznámenia RASFF ide o výrobok Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil:
- výrobné číslo 172911, DMT 10.11.2026, 800 g,
- výrobné číslo 191245, DMT 19.11.2026, 1,2 kg,
- výrobné číslo 199960, DMT 20.04.2027, 800 g,
Krajina pôvodu je Nemecko, vyrobené boli pre Danone Deutschland GmbH.
Nemecký predajca MHA Müller Handels GmbH & Co. KG dodal uvedené výrobky aj do Slovenskej republiky. "Všetky tri výrobky boli vyrobené s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom uvedeným v oznámení RASFF 2026.0598, na základe čoho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala dňa 24.1.2026 preventívne sťahovať vyššie uvedené tri výrobky z trhu," uviedol ÚVZ SR.
Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie.
Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili.
Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá.