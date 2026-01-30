Požiar v kostolnej veži pri Stropkove: Hasiči rýchlym zásahom zachránili majetok za pol milióna eur

VLADIČA - Hasiči v stredu (28. 1.) popoludní zasahovali v obci Vladiča, časti Vyšná Vladiča, v okrese Stropkov pri požiari vo zvonici kostola. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, na tiesňovú linku bolo ohlásené dymenie z kostolnej veže. Na miesto udalosti boli vyslaní štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice Stropkov s dvoma kusmi hasičskej techniky. „Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že ide o požiar elektromotora pohonu zvonov vo zvonici gréckokatolíckeho kostola. Vo vnútri objektu sa nenachádzali žiadne osoby. Hasičská jednotka po odpojení elektrickej energie ochladzovala elektropohon zvona pomocou ručného postrekovača, monitorovala priestor termokamerou a odvetrávala zadymené priestory. Zásah prebiehal za použitia autonómnych dýchacích prístrojov,“ informuje Krajské riaditeľstvo HaZZ.
Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčinou vzniku požiaru bol podľa hasičov zvýšený elektrický prechodový odpor na elektromagnetickom motore zvona. „Predbežná škoda bola vyčíslená na 5000 eur. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo uchrániť majetok v hodnote 500.000 eur. Pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam,“ dodáva Krajské riaditeľstvo HaZZ.