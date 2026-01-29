Dráma na pumpe v Lučenci: Agresor s nožom v ruke zaútočil na dvoch mužov! Polícia muža zadržala

polícia zadržala 33-ročného muža, ktorý v Lučenci nožom ohrozoval dvoch ľudí (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
LUČENEC - Polícia zadržala 33-ročného muža, ktorý v Lučenci v stredu (28. 1.) s nožom ohrozoval dvoch ľudí. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K incidentu v Lučenci došlo v podvečerných hodinách na parkovisku v blízkosti jednej z čerpacích staníc. „Tridsaťtriročný muž tu mal nožom ohrozovať ďalších dvoch mužov. Nikoho, našťastie, nezranil a z miesta ušiel,“ priblížila polícia. Krátko po skutku sa podozrivého muža podarilo policajtom zadržať. V súvislosti s prípadom začali trestné stíhanie pre výtržníctvo.
