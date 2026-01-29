Český prezident si užíva dovolenku: Žiadny LUXUS nečakajte! Na tejto FOTO ho nespoznáte

PRAHA - Český prezident Petr Pavel trávi dovolenku v Španielsku. Jazdí tam na motorke. Oznámil to dnes na sociálnych sieťach. Na dovolenku odcestoval v utorok. Prezidentská kancelária vtedy bez podrobností uviedla, že prezident zamieril do členskej krajiny EÚ.
"Na sociálnych sieťach sa šíri, že si užívam luxusnú dovolenku v rezorte ukrajinského majiteľa, ale ja sa dnes zobudil tu," uviedol český prezident a priložil fotografiu jednoduchej izby vybavenej dvoma posteľami a nočnými stolíkmi. "Luxus je pre mňa predovšetkým dobrá partia, motorka a sloboda na cestách. Zdravím zo Španielska," dodal.
Na ďalšej zverejnenej fotografii je hlava štátu pri jazde na motorke spoločne s ďalšími motorkármi. Na motorke v zahraničí prezident trávil dovolenku aj v minulosti.
Pavol odišiel na terajšiu dovolenku onedlho po tom, ako v utorok zverejnil textové správy, ktoré posielal jeho poradcovi český minister zahraničia Peter Macinka (Motoristi). V Macinkových správach ide o vymenovanie čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia, ktoré Pavol odmieta. Prezident uviedol, že správy považuje za mimoriadne závažné a za pokus o vydieranie. Macinka ich za vydieranie nepovažuje.
Podľa ministra ide o snahu ovplyvniť postoj, čo je v politike podľa neho podstatou každého vyjednávania. Česká opozícia kvôli tomu zvolala schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde. Premiér Andrej Babiš (ANO) už skôr uviedol, že vláda nemá záujem na zákopovej vojne medzi Strakovou akadémiou a Hradom. O Macinkovom odvolaní neuvažuje.