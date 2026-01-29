Ďalšie ZLÉ SPRÁVY! Drahota na Slovensku rastie: Horšie je na tom v EÚ len jediný štát

BRATISLAVA - Miera vývoja cien produktov sa začala s koncom desiatych rokov značne lámať a "zlaté časy" takpovediac skončili s príchodom covidu. Kríza za krízou a nástup vojny na Ukrajine tiež spotrebiteľom nepomohol a po piatich rokoch na tom vôbec nie sme lepšie.
Eurostat už niekoľko desaťročí vedie porovnanie inflácií jednotlivých členských krajín eurozóny a veru, aktuálne sa nemáme čím chváliť.
Kým zvyšok Európy sa "teší" z priemernej miery inflácie vo výške 2,1 percenta, na Slovensku rozhodne nemôžeme strieľať šampanské.
Svedčí o tom posledný rebríček miery inflácie, kde dosiahli 4,1 percenta, pričom pred nami je už len 8,6-percentné Rumunsko
Kto je na tom najlepšie
Pod priemerom eurozóny sa nachádzajú také krajiny, ako Dánsko, Česko (1,8 percenta), Fínsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko a Cyprus.
Ide pritom o protichodné procesy, pričom inflácia v iných krajinách svoju mieru v roku 2025 neustále zmierňovala. Dá sa predpokladať, že za jej stále vysokým percentom u nás je aj prebiehajúca konsolidácia verejných financií. Za posledných päť rokov sa tiež zvyšovala daň z pridanej hodnoty z 20 na 23 percent.