Ďalšia MIMORIADNA tragédia pri Vranove nad Topľou! Nákladiak zrazil 5-ročného chlapca, zomrel

VRANOV NAD TOPĽOU - Ďalšia tragédia v okrese Vranov nad Topľou. Nákladné vozidlo zrazilo päťročného chlapca, ktorý svojim zraneniam na mieste podľahol. Okolnosti a príčina tejto tragickej udalosti sú predmetom policajného vyšetrovania.
"Dnes krátko pred 12:00 hodinou došlo v obci v okrese Vranov nad Topľou k mimoriadne tragickej udalosti. Nákladné vozidlo zrazilo 5-ročného chlapca, ktorý, žiaľ, zraneniam na mieste podľahol. Okolnosti ako aj príčina tejto udalosti sú predmetom vyšetrovania," informovala prešovská krajská polícia, ktorá sa prípadu intenzívne venuje.
Polícia vyzýva vodičov, aby boli maximálne pozorní, najmä v obciach, obytných zónach a v blízkosti detí. "Sekunda nepozornosti môže mať nezvratné následky," varuje.