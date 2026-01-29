Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

ZARÁŽAJÚCE VIDEO Pretti sa dostal do sporu s ICE už týždeň pred osudnou streľbou! ROZKOPAL im auto

Alex Pretti (†37) sa dostal do sporu s agentami ICE už týždeň predtým, ako ho zastrelili
Alex Pretti (†37) sa dostal do sporu s agentami ICE už týždeň predtým, ako ho zastrelili (Zdroj: X/End Wokeness)
MINNEAPOLIS – Mesto v severnej časti Spojených štátov sa ešte stále spamätáva zo smrti amerického občana Alexa Prettiho, ktorý prišiel o život počas uplynulého víkendu. Vinníkmi sú dvaja federálni agenti, ktorých už odstavili mimo službu. Prípad začala riešiť celá Amerika, pričom len nedávno sa na sociálnych sieťach objavili zábery hádky, ktorá predchádzala streľbe.

Po sociálnych sieťach koluje nové video, ktoré odhaľuje fyzický stret medzi americkým občanom Alexom Prettim a dvomi federálnymi agentmi, ku ktorému malo dôjsť viac ako týždeň pred osudnou streľbou. Prettiho v sobotu 24. januára zastrelili zbraňou, ktorú držal v rukách jeden z príslušníkov ICE (Imigračný a colný úrad Spojených štátov amerických). Nové video môže vniesť do prípadu objasnenie niektorých skutočností. 

Rozbil im zadné svetlá 

Video ako prvý zverejnil portál The News Movement. Pretti v hnedej bunde, hnedých nohaviciach a čiernej šiltovke kričí na príslušníkov ICE. Z bočného pohľadu je vidieť, ako napľuje na agenta, ktorý zastvára dvere na vozidle. 

Následne niekoľkokrát kopne do vozidla ICE a rozbije zadné reflektory. Vozidlo zastane a vystúpia z neho ozbrojení federálni agenti. Jeden z nich chytí Prettiho zozadu a prinúti ho, aby si kľakol na kolená. Potom nastane chaos. Okoloidúci sú pobúrení a kričia po vojakoch, aby Prettiho pustili. Niektorí si celú scénu natáčajú na video. 

Celý incident trvá len niekoľko sekúnd. Keď Pretti vstane, zdá sa, že za opaskom má zastrčenú zbraň, ale nie je jasné, či si to všimli aj agenti. Na videu ale nedôjde k žiadnemu odzbrojovaniu. ICe ešte pred odchodom vypustí medzi rozhnevaný dav dymový granát. 

Rezort vnútornej bezpečnosti nevedel nič o videu ani incidente 

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA pre CNN uviedlo, celé video prešetruje. Vo vyhlásení však uviedlo, že "orgány činné v trestnom konaní nemajú o tomto incidente záznam". Video malo vzniknúť 11 dní pred smrťou Prettiho a necelé 3 km od osudnej streľby. 

Právnik  Steve Schleicher, ktorý zastupuje rodinu Prettiovcov, sa k zverejnenému videu vyjadril, že "hoci (Alex Pretti) nepredstavoval pre svoje ani širšie okolie žiadnu hrozbu, skupina agentov ICE ho napadla násilným spôsobom". Následne dodal, že nič z toho, čo sa odohralo na videu, neospravedlňuje konanie agentov, ktorí zhruba týždeň od incidentu zastrelili Alexa Prettiho. 

Pretti, ktorý pracoval ako zdravotná sestra na JIS utrpel po strete s agentmi ICE zlomeniny rebier, keď údajne protestoval proti ich pokusu zadržať ďalšie osoby. Nie je jasné, ťi išlo o rovnaký incident, ktorý s anachádza na videu, alebo ďalší stret s ICE. 

