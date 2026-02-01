Prípad, ktorý otriasol Amerikou: Súd nariadil prepustiť otca s jeho 5-ročným synom zadržaných agentami ICE

WASHINGTON - Federálny súd v americkom štáte Texas v sobotu nariadil prepustiť Ekvádorčana Adriana Coneja Ariasa a jeho päťročného syna Liama, ktorých agenti Imigračného a colného úradu (ICE) zadržali počas záťahu v Minneapolise. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Prípad má pôvod v zle koncipovanej a nekompetentne implementovanej snahe vlády naplniť denné kvóty deportácií a to zrejme aj vtedy, keď si to vyžaduje traumatizáciu detí,“ napísal v rozhodnutí sudca Fred Biery. Chlapec v predškolskom veku, ako aj jeho otec, vstúpili na územie Spojených štátov legálne a v súčasnosti sú žiadateľmi o azyl. Oboch tento mesiac protiimigračné úrady zadržali na ich vlastnej príjazdovej ceste. Fotografia Liama Coneja Ramosa v svetlomodrej čiapke so zajačími ušami a aktovkou v obklopení agentov ICE sa v USA stala rýchlo virálnou.
„V konečnom dôsledku sa žiadatelia môžu, kvôli zložitému imigračnému systému USA, vrátiť do svojej domovskej krajiny, nedobrovoľne alebo prostredníctvom samodeportácie. Tento výsledok by sa však mal dosiahnuť prostredníctvom usporiadanejšej a humánnejšej politiky, než aká je v súčasnosti,“ dodal sudca.