Modernizácia u hasičov: Nové terénne pick-upy pomôžu pri povodniach aj v ťažko dostupnom teréne

NITRA - Profesionálni hasiči v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji získali nové terénne vozidlá typu pick-up. Vozidlá boli zakúpené v rámci projektu Rozvoj spoločných intervenčných kapacít. Realizovaný je v programe Interreg Maďarsko - Slovensko, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Nové technické vybavenie významne prispeje k zvýšeniu pripravenosti a akcieschopnosti zásahových jednotiek pri mimoriadnych udalostiach. Terénne vozidlá budú hasiči využívať najmä pri povodniach, ekologických haváriách a zásahoch v ťažko dostupnom teréne v prihraničnom regióne.
Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom v oblasti krízového riadenia. Okrem modernizácie technického vybavenia zahŕňa aj spoločné školenia, cvičenia a zapojenie dobrovoľných hasičských zborov. Tieto aktivity zvyšujú schopnosť regiónu efektívne reagovať na nové bezpečnostné a klimatické riziká.
Cieľom projektu je znížiť možné škody spôsobené mimoriadnymi udalosťami a zvýšiť odolnosť pohraničného regiónu. Kľúčovým prvkom je spoločná príprava, koordinácia a interoperabilita zasahujúcich zložiek.