Slovensko už údajne neblokuje predĺženie protiruských sankcií EÚ

BRUSEL - Slovensko prestalo blokovať predĺženie európskych sankcií uvalených na ruských a bieloruských občanov a firmy, píše agentúra AFP s odvolaním sa na svoje diplomatické zdroje. Sankcie krajiny EÚ pravidelne každých šesť mesiacov predlžujú a ak by teraz neboli potvrdené do nedeľňajšej polnoci, prestali by platiť. Slovensko sa doteraz spolu s Maďarskom stavalo proti, potrebný je jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov únie.
Na sankčnom zozname Európskej únie je teraz viac ako 2500 ľudí a subjektov so zmrazeným majetkom a zákazom cestovania. Dôvodom pre uloženie sankcií bol podľa EÚ podiel týchto fyzických a právnických osôb na narúšaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Slovensko usilovalo o vyradenie ruských miliardárov Michaila Fridmana a Ališera Usmanova z tohto zoznamu, pričom Maďarsko túto požiadavku podporovalo. Bratislava hrozila, že ak nebudú vyradení, bude predĺženie sankcií vetovať. Nemenovaný diplomatický zdroj AFP uviedol, že Slovensko od tejto požiadavky ustúpilo a že už bola začatá písomná schvaľovacia procedúra. Jej výsledok by mohol byť známy neskôr dnešný deň.