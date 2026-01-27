Mocenské postavenie teokratického režimu v Iráne sa oslabuje: Je v jednej z najhorších pozícií

WASHINGTON - Mocenské postavenie teokratického režimu v Iráne sa oslabuje a je v jednej z najhorších pozícií od islamskej revolúcie v roku 1979, ktorá zvrhla šacha Mohammada Rezu Pahlavího. Naznačujú to podľa denníka The New York Times viaceré správy amerických spravodajských služieb, ktoré dostal prezident USA Donald Trump.
Protivládne protesty, ktoré vypukli koncom uplynulého decembra pôvodne pre prudké oslabenie národnej meny rial, iránskou vládou otriasli - o to viac, keď sa rozšírili do oblastí považovaných za bašty podpory iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Aj keď protesty, ktoré krvavo potlačili iránske bezpečnostné zložky, odvtedy ustali, vláda v Teheráne je naďalej v zložitej situácii. Spravodajské služby USA opakovane podľa NYT poukazujú na to, že Irán má okrem problémov s protestmi aj veľmi slabú ekonomiku. Agentúra AP v utorok informovala, že kurz iránskeho rialu sa prepadol na rekordné minimum, keď na trhu stál jeden dolár približne 1,5 milióna rialov.
Pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 6126 ľudí
Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA uvádza, že pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 6126 ľudí, z toho 5777 protestujúcich. Okrem toho vážne zranenia údajne utrpelo 11.009 osôb a bezpečnostné sily zadržali 41.880 ľudí. Žiadne z týchto údajov nie je možné v súčasnosti nezávisle overiť. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu intervenciou pre potlačenie protestov. Teherán ale podľa Trumpa má záujem o diplomatické riešenie napätej situácie s USA. Šéf Bieleho domu tiež uviedol, že Spojené štáty majú pri Iráne početnejšiu armádu než pri pobreží Venezuely.
Na Blízky východ v pondelok dorazila flotila
Na Blízky východ v pondelok dorazila flotila vojnových lodí vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln. S touto údernou skupinou má Trump podľa denníku Wall Street Journal dostatočné útočné a obranné kapacity, ak by sa napokon rozhodol proti Iránu zakročiť. USA do oblasti už skôr nasadili desiatky ďalších útočných stíhačiek F-15E, zatiaľ čo Pentagón vyslal do regiónu dodatočné systémy protivzdušnej obrany Patriot a THAAD.