Ministerstvo ďalej rokuje o zmenách v záchrankách: Podľa Baláža sa situácia upokojila

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v odbornej diskusii o návrhu zmien vo fungovaní záchrannej zdravotnej služby (ZZS) so všetkými dotknutými aktérmi. Koncom marca má zasadnúť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Uviedol komunikačný odbor rezortu. Podľa šéfa parlamentného zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža (Smer-SD) sa podarilo upokojiť „vášne“ v sektore, ktoré vznikli po prvotnom predstavení zámeru zmien. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre TASR.
„Rezort zdravotníctva predstavil základný zámer ďalšieho fungovania záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, a tým otvoril odbornú diskusiu so všetkými dotknutými aktérmi. Do nej zapája aj samotných záchranárov, ktorých úloha je v systéme zdravotníctva nenahraditeľná. Aktuálne sa uskutočňujú stretnutia a rokovania s odborníkmi, stavovskými organizáciami, hlavnými odborníkmi MZ SR pre tento segment, ako aj so zástupcami odborárov,“ ozrejmilo MZ s tým, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň navštívil Záchrannú službu Košice, ako aj Záchrannú zdravotnú službu Bratislava.
Baláž tento týždeň rovnako potvrdil, že rokovania k problematike pokračujú. Myslí si, že minister pred predstavením zámeru zmien nezvládol prvotnú komunikáciu so sektorom. „Oznámil to bez toho, aby tam tí záchranári boli, a oni to brali nejako osobne. (...) Takže možno sme upokojili tie vášne,“ povedal. Za svoju úlohu v tejto veci berie presvedčiť všetkých účastníkov, že ide o dosiahnutie spoločného cieľa pre pacienta.
Šaško koncom januára predstavil zámer
Šaško koncom januára predstavil zámer, podľa ktorého by fungovanie záchraniek po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami a univerzálny štátny systém SR. ZZS by mohli poskytovať vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu. Deklaroval, že finálnemu návrhu legislatívy bude predchádzať široká diskusia. Koalícia má podľa ministra zdravotníctva na zámere zhodu. Opozícia ho, naopak, kritizovala. Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) odoslala v marci ministerstvu zdravotníctva petíciu proti zámeru presunúť prevádzky ZZS pod nemocnice s urgentnými príjmami. Petíciu podpísalo spolu 1878 signatárov. Záchranári žiadali zámer stiahnuť a odborne diskutovať o optimálnom riešení.