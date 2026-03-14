MOL Group údajne profituje zo zľavnenej ruskej ropy, tvrdí spoločnosť JANAF

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ZÁHREB - Všetky aktivity skupiny MOL Group sú zamerané na to, aby mohla naďalej profitovať zo zľavnenej ruskej ropy, uviedla v sobotu chorvátska spoločnosť JANAF a zdôraznila, že je pripravená reagovať na akúkoľvek sťažnosť zo strany spoločností MOL Group alebo Slovnaft pred príslušnými orgánmi. Píše správa agentúry Hina.

„Pôsobíme plne v súlade s pravidlami Európskej únie, trhovej hospodárskej súťaže a medzinárodnými sankciami. Sme otvorení akémukoľvek konaniu pred Európskou komisiou, ktoré objektívne potvrdí fakty o našich štandardných, trhovo orientovaných operáciách, a naďalej sme pripravení na spoluprácu a konštruktívny dialóg,“ uviedol prevádzkovateľ chorvátskej časti ropovodu Adria.

Ceny sú stanovené podľa rovnakých kritérií

Spoločnosť dodala, že ceny za prepravu cez systém JANAF sú stanovené podľa rovnakých kritérií pre všetkých partnerov v transparentnom a spoločnom procese, v rámci ktorého sú partneri informovaní o metodike výpočtu. „Pokusy skupiny MOL Group diskreditovať spoločnosť JANAF prostredníctvom neprijateľných porovnaní s úplne odlišnými ropovodnými systémami a selektívneho prezentovania jednotkových cien prepravy sú len ďalším zo série pokusov presvedčiť európske orgány, že neexistuje iná možnosť, než umožniť Maďarsku a Slovensku naďalej profitovať zo zľavnenej ruskej ropy,“ uviedla spoločnosť.

MOL Group sa neustále snaží vyvíjať neprimeraný tlak

JANAF tvrdí, že skupina MOL Group sa neustále snaží vyvíjať neprimeraný tlak na túto chorvátsku spoločnosť a európske inštitúcie s jediným cieľom — pokračovať v dovoze zľavnenej a sankcionovanej ruskej ropy, z ktorej zvyčajne dosahuje vysoké mimoriadne zisky. „Spoločnosť JANAF sa ukázala ako spoľahlivý a bezpečný energetický partner, ktorý okrem iného zabezpečuje nepretržité dodávky ropy do krajín strednej Európy. Skupina MOL Group si je toho vedomá a nedávno JANAF informoval o príchode deviatich tankerov s neruskou ropou, z ktorých štyri už dorazili do terminálu Omišalj, ďalšie tri majú prísť v marci a dva v apríli,“ uvádza sa vo vyhlásení.

MOL a Slovnaft podali formálnu sťažnosť

Skupina MOL a spoločnosť Slovnaft najnovšie podali formálnu sťažnosť Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie (EK) pre hospodársku súťaž namierenú proti zneužívaniu cien zo strany prevádzkovateľa chorvátskej časti ropovodu Adria. Maďarský a slovenský podnik tvrdia, že JANAF dlhodobo uplatňuje nekalé cenové praktiky, ktoré nie sú podložené objektívnymi dôvodmi. Od vypuknutia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022 sa podľa MOL a Slovnaft poplatky tejto chorvátskej spoločnosti za prepravu suroviny takmer zdvojnásobili.

Tranzitný poplatok v Chorvátsku je v súčasnosti viac ako trojnásobne vyšší než platby účtované prevádzkovateľom ropovodu TAL, vedúceho z prístavu v Terste cez Nemecko do Viedne. Je tiež takmer dvojnásobne vyšší ako poplatok, ktorý skupina MOL platí za tranzit cez ukrajinskú časť ropovodu Družba prechádzajúceho vojnovou zónou. Zároveň výrazne prevyšuje ceny európskych ropovodov, ktorých technické a ekonomické podmienky vrátane miery využitia sú veľmi podobné tým, ktoré má spoločnosť JANAF.

Okrem toho sa maďarská a chorvátska spoločnosť sporia tiež ohľadom série testov kapacity ropovodu Adria, ktoré sa mali začať v stredu 11. marca, no nestalo sa tak. JANAF od dohody ustúpil, a to aj napriek tomu, že Európska komisia (EK) očakáva profesionálny záver tohto dlhodobého sporu. Chorvátsky prevádzkovateľ uviedol, že plánované testovanie kapacity sa nezačalo podľa plánu, lebo obe strany sa nedohodli na kľúčových prvkoch procesu. Podľa JANAF prijal MOL návrh, aby sa testy vykonávali pod dohľadom EK a so zapojením nezávislého experta, ale dohodu o detailoch ešte nedosiahli.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

