Spozornite! Stala sa nehoda motorkárov a vozidiel: Cesta je neprejazdná

BOŠANY/NEDANOVCE - Cesta II/593 medzi obcami Nedanovce a Bošany je pre dopravnú nehodu vozidiel v oboch smeroch neprejazdná. Upozornila na to trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obchádzka je možná od mesta Partizánske cez obec Nedanovce smerom na obec Chynorany a z opačnej strany od obce Bošany smerom na obec Horné Chlebany,“ vysvetlila polícia a žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny.
Cesta je uzavretá v oboch smeroch
Cesta I/64 medzi Zemianskymi Kostoľanmi a Novákmi je z dôvodu dopravnej nehody motorkárov a vozidla uzavretá. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Policajti upozornili, že cesta je uzavretá v oboch smeroch a aby vodiči rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.