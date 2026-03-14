Z hviezdnej speváčky HEREČKA: Zahrá si HLAVNÚ POSTAVU vo filme oscarovej režisérky!

LOS ANGELES – Americká speváčka a dvojnásobná držiteľka Oscara Billie Eilish sa pripravuje na svoju prvú veľkú filmovú úlohu. Stane sa hlavnou hviezdou pripravovanej filmovej adaptácie románu Pod skleneným zvonom od americkej spisovateľky Sylvie Plathovej, informoval americký denník Variety. O adaptáciu scenára aj réžiu sa postará Kanaďanka Sarah Polleyová, ktorá v roku 2023 získala Oscara za najlepší adaptovaný scenár k filmu Hovoria ženy.
Pod skleneným zvonom je jediný román Sylvie Plathovej. Autorka ho vydala v roku 1963 pod pseudonymom, krátko pred svojou samovraždou. Dielo, ktoré sa neskôr stalo literárnou klasikou, sleduje psychický úpadok mladej ženy v prostredí prísnych spoločenských očakávaní 50. rokov 20. storočia. Kniha má významné miesto v americkom feministickom hnutí a dlhodobo ovplyvňuje literárny aj kultúrny diskurz.
Billie Eilish je držiteľkou dvoch Oscarov, ktoré získala za spoluautorstvo pôvodných piesní k filmom Barbie a Nie je čas zomrieť. Ako herečka sa Eilish prvýkrát predstavila v seriáli Roj. Diváci aj kritici jej výkon hodnotili pozitívne a speváčke priniesol cenu People’s Choice Award za televízny výkon roka. Eilish teraz rozširuje svoju filmografiu nielen o hlavnú úlohu vo filme Sarah Polleyovej, ale podieľa sa aj na dokumentárnom filme zo svojho koncertného turné, ktorý spolurežíruje s uznávaným režisérom Jamesom Cameronom.