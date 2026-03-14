Úspešný koniec: Polícia vypátrala ukradnutú trojkolku zdravotne znevýhodnenému mužovi

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
PEZINOK - Policajti v Pezinku vypátrali a vrátili ukradnutú trojkolku zdravotne znevýhodnenému mužovi. Podozrivý z krádeže je aktuálne za mrežami. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
„Výsledkom niekoľkomesačného vyšetrovania prípadu krádeže špeciálne upravenej trojkolky zdravotne znevýhodneného muža, ku ktorej došlo v priebehu decembra 2025 v priestoroch podzemnej garáže obytného domu v Pezinku, bolo jej vypátranie a odovzdanie majiteľovi,“ uviedla polícia. Podozrivý muž sa v súčasnosti nachádza za mrežami. Následne s ním polícia vykoná ďalšie potrebné úkony, ktorých cieľom bude vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)