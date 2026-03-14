GERLACH REZORT JE SKOLAUDOVANÝ a 1. etapa nového rezortu pod Tatrami je pripravená na prevádzku

Gerlach Rezort, vyrastajúci pod panorámou tatranských štítov v obci Gerlachov, získal právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre svoju prvú etapu. Projekt developera VI GROUP tak vstupuje do novej fázy. Prvá etapa projektu je úspešne skolaudovaná, čím sa apartmány stávajú plnohodnotne pripravenými na využívanie. Majiteľom sa tak otvára priestor nielen na vlastný oddych v Tatrách, ale aj na ich ďalšie investičné zhodnotenie.
Rezort v harmónii s tatranskou prírodou
Projekt ponúka premyslene navrhnuté apartmány, v ktorých sa spája funkčnosť s moderným dizajnom. Veľkoformátové okná s izolačným trojsklom otvárajú interiér smerom k dych berúcej tatranskej scenérii, kvalitné zateplenie a moderné technológie zabezpečujú komfort počas celého roka – v lete príjemnú klímu, v zime pocit tepla a súkromia.
Každý apartmán disponuje balkónom alebo terasou, ktoré prirodzene rozširujú obytný priestor smerom do exteriéru. Ranná káva s výhľadom na štíty, ticho lesa či večerný pokoj pod hviezdnou oblohou sa tak stávajú súčasťou každodenného rytmu.
Gerlach Rezort prepája pokojné prostredie s aktívnym oddychom a citlivo zapadá do idylického rámca tatranskej krajiny. Tri premyslene rozčlenené etapy výstavby postupne rozšíria jeho možnosti a vytvoria priestor pre ďalší rozvoj služieb aj zážitkov.
Aj preto je Gerlach Rezort miestom, kde sa oddych prirodzene spája s hodnotou.
Dlhodobý potenciál v spojení s komfortom hotelového programu
Súčasťou konceptu rezortu je hotelový program, ktorý umožňuje majiteľom zapojiť apartmán do správy a prenájmu. Tento model prináša kombináciu osobného využívania a potenciálu pravidelného výnosu, pričom profesionálna správa zabezpečuje komfort investície bez starostí.
Skolaudovanie projektu potvrdzuje jeho pripravenosť na plnohodnotné užívanie – či už na súkromný oddych alebo na prenájom v rámci hotelového programu počas blížiacej sa sezóny.
Zažite Gerlach Rezort naživo
Záujemcovia, ktorí chcú projekt zažiť osobne, majú teraz príležitosť navštíviť rezort počas pripravovaného Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. - 22. marca 2026.
Návštevníci si budú môcť prezrieť architektúru rezortu, aktuálnu ponuku voľných apartmánov a zároveň nahliadnuť do vzorovo zariadených apartmánov.
Podrobnosti nájdete na:
https://www.gerlachrezort.sk/sk/den-otvorenych-dveri
Záujem o apartmány v projekte potvrdzuje silu a atraktivitu lokality pod Tatrami. Aktuálnu ponuku a možnosti obhliadky nájdete na gerlachrezort.sk.
Developerom projektu je spoločnosť VI GROUP, ktorá už dve desaťročia formuje rezidenčný trh na Slovensku a patrí tu medzi top developerov.