Napätie na Čiernom mori! Grécky tanker zasiahli pri ruskom prístave Novorossijsk

ATÉNY - Tanker plaviaci sa pod gréckou vlajkou bol v noci na sobotu zasiahnutý pri ruskom čiernomorskom prístave Novorossijsk. Nikto z posádky neutrpel zranenia a všetci sú v bezpečí, informujú správy agentúr Reuters a AFP.
Spoločnosť Maran Tankers Management so sídlom v Aténach uviedla, že jej tanker bol zasiahnutý „neznámym objektom“, keď sa plavil mimo ruských teritoriálnych vôd a čakal na pokyny na vstup do terminálu Caspian Pipeline Consortium (CPC) v Novorossijsku. Tanker Maran Homer mal prevziať kazašskú ropu.
„Na palube a palubnom vybavení došlo len k menším materiálnym škodám. Tanker neprevážal žiadny náklad a nedošlo k znečisteniu životného prostredia. Z Novorossijska už odplával,“ dodala spoločnosť. Grécke úrady potvrdili, že 24-členná posádka - desať Grékov, 13 Filipíncov a jeden Rumun - je „v dobrom zdravotnom stave“.