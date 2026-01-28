Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Rakúsky kancelár Stocker navštívi Izrael: Stretne sa s Netanjahuom i Herzogom

Rakúsky kancelár Christian Stocker.
Rakúsky kancelár Christian Stocker. (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)
TASR

VIEDEŇ/TEL AVIV - Rakúsky kancelár Christian Stocker absolvuje budúci týždeň dvojdňovú návštevu Izraela, počas ktorej sa stretne s premiérom Benjaminom Netanjahuom i prezidentom Jicchakom Herzogom, informuje o tom portál The Times of Israel (TOI).

Stocker by mal do Izraela pricestovať v nedeľu večer. V pondelok krátko pred poludním miestneho času má naplánované stretnutie s Netanjahuom a následne aj s Hercogom. Kancelár by mal počas svojej cesty navštíviť aj pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem. V utorok sa Stocker spoločne s prepusteným izraelsko-rakúskym rukojemníkom Talom Šohamom presunie do kibucu Nir Oz neďaleko Pásma Gazy. TOI uvádza, že Rakúsko je jedným z najbližších partnerov Izraela v Európe. Stocker s Netanjahuom spolu po prvýkrát telefonovali v máji 2025.

