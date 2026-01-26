Kremeľ stupňuje hrozby v Európe: Lotyšsko hlási nárast sabotáží a pokusov o narušenie jednoty spojencov

RIGA - Lotyšský Úrad na ochranu ústavy varuje pred silnejúcimi hrozbami zo strany Ruska v Európe. Uviedol to vo výročnej správe za rok 2025. Informuje o tom agentúra DPA.
Rusko podľa úradu v súčasnosti nepredstavuje pre túto pobaltskú krajinu, ktorá je členom EÚ i NATO, priamu hrozbu. Niektoré signály, ako napríklad ruské naratívy a propaganda o Lotyšsku, však poukazujú na možné dlhodobé plány, uvádza sa v správe.
Podľa lotyšskej spravodajskej služby sa vnímanie Západu ako existenčnej hrozby v Moskve zintenzívnilo. Rusko sa už teraz vníma v priamej konfrontácii so Západom – nielen na Ukrajine, ale aj z globálneho a ideologického pohľadu. Toto vnímanie zvyšuje riziko chybných výpočtov a znamená výrazný nárast bezpečnostných rizík pre Európu, uvádza sa ďalej v správe.
Ohrozenie priemyselných riadiacich systémov v Lotyšsku
Podľa lotyšskej spravodajskej služby Rusko v roku 2025 nielenže pokračovalo vo svojich aktivitách proti Západu, organizovalo sabotáže a dezinformačné kampane, ale preukázalo aj vôľu a pripravenosť vykonávať kybernetické útoky na priemyselné riadiace systémy v Lotyšsku i v západných krajinách. Cieľom bolo vytvoriť neistotu a nedôveru medzi obyvateľstvom a podkopať jednotu Západu v otázke podpory Ukrajiny, cituje DPA.
Lotyšsko na východe hraničí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, a je blízkym spojencom a podporovateľom Ukrajiny, ktorá sa takmer štyri roky bráni voči ruskej vojenskej invázii. „Z našich pozorovaní vyplýva, že vnímanie Lotyšska Ruskom sa čoraz viac podobá tomu, aké malo voči Ukrajine pred vojnou,“ píše úrad v správe. Ako dodáva, tento čoraz negatívnejší pohľad na Lotyšsko by mohol z dlhodobého hľadiska viesť k agresívnejším ruským rozhodnutiam – aj keď to momentálne nie je pre Moskvu prioritou.