Nová obranná stratégia USA odhaľuje pomer síl: Európa má nad Ruskom obrovský náskok!

Do Litvy dorazili prví nemeckí vojaci
Do Litvy dorazili prví nemeckí vojaci (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)
WASHINGTON - Rusko nie je v takej pozícii, aby mohlo usilovať o nadvládu v Európe. Tvrdí to nová obranná stratégia Spojených štátov, podľa ktorej majú európske krajiny NATO dostatočnú ekonomickú aj vojenskú silu, aby niesli hlavnú zodpovednosť za konvenčnú obranu kontinentu.

Podľa Pentagonu musí ochrana pred konvenčnými útokmi Ruska ležať primárne na európskych štátoch Severoatlantickej aliancie. Dokument zároveň uvádza, že Rusko je zvládnuteľnou hrozbou a európske štáty NATO ho prevyšujú v hospodárstve aj počte obyvateľov. „Naši spojenci v NATO sú silnejší než Rusko,“ konštatuje Washington.

„Rusko nie je v pozícii, aby si mohlo nárokovať nadvládu v Európe,“ stojí v dokumente. Poukazuje sa v ňom na to, že európski členovia NATO prevyšujú Rusko „v mierke hospodárstva, obyvateľstva a latentne aj vojenskej sily.“ Stratégia uvádza graf, podľa ktorého je hospodárstvo členských štátov NATO bez Spojených štátov 13-krát väčšie než hospodárstvo Ruska.

Pretrvávajúca, no zvládnuteľná hrozba

Dokument ďalej uvádza, že Rusko bude v budúcnosti „pretrvávajúcou, ale zvládnuteľnou hrozbou pre východných členov NATO“. Vojna na Ukrajine podľa Pentagonu ukázala, že Rusko má schopnosť viesť dlhodobú vojnu vo svojom susedstve. Zároveň disponuje najväčším jadrovým arzenálom, ktorý by dokázal ohroziť aj Spojené štáty.

„Ruská vojenská hrozba je primárne zameraná na východ Európy,“ uvádza Pentagon. „Našťastie naši spojenci v NATO sú výrazne silnejší než Rusko,“ uvádza stratégia. Poukazuje pritom na to, že samotné hospodárstvo Nemecka je väčšie než hospodárstvo Ruska.

„Naši spojenci v NATO sú preto v silnom postavení, aby boli primárne zodpovední za konvenčnú ochranu Európy s kritickou, ale obmedzenejšou podporou USA,“ uvádza dokument. Zároveň pripomína záväzok štátov NATO z minulého roka zvýšiť výdavky na obranu až na 3,5 percenta HDP.

Zmena dôrazu oproti ére Bidena

Podľa Pentagonu majú európske štáty tiež hlavnú zodpovednosť za podporu ukrajinskej obrany a za ukončenie vojny na Ukrajine. „Zabezpečenie a udržanie mieru si vyžaduje vedenie a záväzok od našich spojencov v NATO,“ uvádza stratégia.

Dokument vydaný Pentagonom vyzýva amerických spojencov v Európe a Ázii, aby prevzali väčší podiel zodpovednosti za svoju bezpečnosť. Predchádzajúca národná obranná stratégia bola zverejnená v roku 2022 počas vlády prezidenta Joea Bidena a zameriavala sa predovšetkým na Čínu ako hlavnú strategickú výzvu pre USA. Súčasná administratíva prezidenta Donalda Trumpa vníma ako svoju úlohu obnoviť americkú dominanciu v západnej hemisfére.

