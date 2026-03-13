Sociálna poisťovňa oznámila ďalšie zmeny: Týkajú sa TEJTO dávky! Je dôležitá v prípade úrazov

BRATISLAVA - Hodnota bodu pre úrazovú dávku „náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia“ sa v tomto roku zvýšila na 32,40 eura.
Upozornila na to Sociálna poisťovňa. "Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, je v roku 2026 určená na sumu 32,40 eura," informovala na webovej stránke. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 30,48 eura. Hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,92 eura.
"Hodnota bodu sú 2 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2025 zistenej Štatistickým úradom SR, ktorá predstavovala sumu 1 620 eur," vysvetlili.
Sociálna poisťovňa v januári 2026 vyplatila 643 úrazových dávok náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v priemernej výške 2 048,36 eura.