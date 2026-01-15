Rusko je vraj vážne znepokojené z vyslania spojeneckých jednotiek do Grónska

MOSKVA - Rusko dnes dalo najavo "vážne znepokojenie" nad vyslaním dodatočných jednotiek viacerých krajín Severoatlantickej aliancie do Grónska. Moskva to podľa agentúry AFP označila za militarizáciu arktického regiónu.
Vojaci NATO mieria do Grónska
Vyslanie svojich vojakov na cvičenie do Grónska, rozľahlého a strategicky významného ostrova, ktorý je poloautonómnou súčasťou Dánska, oznámilo v stredu viacero európskych krajín, vrátane severských krajín aj Francúzsko alebo Nemecko. Európski vojaci sa v Grónsku majú v rámci cvičenia Arctic Endurance naučiť, ako lepšie pracovať v arktických podmienkach.
Reakcia na Trumpa
Väčšia angažovanosť európskych štátov NATO je reakciou na opakované vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o význame ostrova pre americkú národnú bezpečnosť. Trump tým odôvodňuje svoje želanie Grónsko získať pod priamu kontrolu USA; inak by sa o to vraj mohli pokúsiť Rusi alebo Číňania. Ruská diplomacia dnes vyjadrila "vážne znepokojenie" z nasadenia ďalších vojakov NATO v Grónsku.
"Namiesto konštruktívnej spolupráce v rámci existujúcich inštitúcií, najmä Arktickej rady, si NATO zvolilo cestu urýchlenia militarizácie severu a posilňuje tam svoju vojenskú prítomnosť pod vykonštruovanou zámienkou rastúcej hrozby zo strany Moskvy a Pekingu," odsúdilo vyhlásenie počínania európskych krajín ruské veľvyslanectvo v Bruseli, kde sídli ústredie NATO.
Nezhoda o budúcnosti ostrova
Stredajšie stretnutie amerických, dánskych a grónskych predstaviteľov vo Washingtone vyústilo podľa dánskeho ministra zahraničia Larsa Lökkeho Rasmussena do konštatovania "zásadnej nezhody" o budúcnosti ostrova, ktorého vláda dáva jasne najavo, že miestni obyvatelia nemajú záujem byť súčasťou Spojených štátov.
Francúzsko, Švédsko, Nemecko a Nórsko v stredu oznámili, že na ostrov vyšlú vojenský personál pre prieskumnú misiu, ktorá je podľa zdroja z francúzskeho ministerstva ozbrojených síl súčasťou dánskeho cvičenia.