Rusko stále čaká na odpoveď USA: Putinova iniciatíva k zmluve New START ostáva bez reakcie

MOSKVA - Rusko zatiaľ nedostalo od USA oficiálnu odpoveď na svoju iniciatívu v otázke Zmluvy o strategických útočných zbraniach (New START), uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.
Zacharovová pripomenula, že táto iniciatíva bola predložená ruským prezidentom Vladimirom Putinom v septembri 2025.
Pozastavenie účasti Ruska
Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, súčasne ale prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať limity týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov. Vlani v septembri Putin ponúkol, že Rusko bude obmedzenia vyplývajúce z danej zmluvy dodržiavať ešte rok po tom, ako jej platnosť 5. februára 2026 uplynie, ak to isté urobia aj USA.
Význam dohody New START
New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Platnosť New START má oficiálne vypršať 5. februára 2026. Ako nedávno upozornila agentúra Reuters, dohodu už nemožno predĺžiť, pretože to bolo možné len raz. Jej pokračovanie na obdobie piatich rokov dohodol Putin s bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom v roku 2021.