MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj v Bukurešti spečatil strategický pakt: Ruské letiská hlásia explózie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a jeho rumunský náprotivok Nikušor Dan si podávajú ruky po spoločnej tlačovej konferencii v Bukurešti
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a jeho rumunský náprotivok Nikušor Dan si podávajú ruky po spoločnej tlačovej konferencii v Bukurešti (Zdroj: TASR/AP Photo/Andreea Alexandru)
BUKUREŠŤ - Rumunsko a Ukrajina uzavreli vo štvrtok strategické partnerstvo v oblastiach hospodárstva, obrany, vzdelávania a práv menšín. Dohodu podpísali hlavy štátov počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bukurešti. Podpísali aj vyhlásenie o zámere spoločne vyrábať drony v Rumunsku, informujú o tom agentúry APA, Agerpres a AFP. Situáciu sledujeme online.

6:45 Na ruských letiskách v Krasnodarskom kraji na okupovanom Kryme boli hlásené výbuchy.

Rumunsko a Ukrajina ohlásili strategické partnerstvo, spoločnú výrobu dronov

Rumunský prezident Nicušor Dan prijal ukrajinského partnera s vojenskými poctami. Na rokovaní sa okrem zintenzívnenia bilaterálnej spolupráce, najmä v energetike a obrane, zamerali na rozširovanie EÚ v kontexte odmietavého postoja Maďarska a Slovenska voči začatiu prístupových rozhovorov s Kyjevom. Ďalšími témami boli bezpečnostná situácia v Čiernom mori a delte Dunaja, ako aj obnova Ukrajiny.

„Ďakujeme vám a Ukrajincom za boj, ktorý vediete, ktorý je bojom za celú Európu a teda aj Rumunsko,“ povedal Dan. „Nemali by sme sa báť povedať, že historicky medzi našimi krajinami panovala nedôvera, no myslím si, že zmizla, keď sa v roku 2022 začala vojna,“ doplnil na spoločnej tlačovej konferencii.

Podľa podpísaného vyhlásenia o spoločnej výrobe dronov bude projekt čiastočne financovaný z iniciatívy SAFE Európskej únie do výšky 200 miliónov eur. Ukrajinský prezident povedal, že obe krajiny pracujú aj na otvorení nových hraničných priechodov. Rumunský náprotivok ho pozval na májové zasadnutie Bukureštskej deviatky (B9), skupiny krajín z tzv. východného krídla NATO.

Zelenskyj bol v Rumunsku po druhý raz od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Stretol sa aj s rumunským premiérom Iliem Bolojanom, s ktorým hovoril o projektoch spolupráce predovšetkým pri výrobe dronov či budovaní energetických spojení. Na programe mal návštevu európskeho výcvikového centra pre stíhačky F-16 (EFTC) na leteckej základni Fetesti na juhovýchode Rumunska, kde sa cvičia aj ukrajinskí piloti a technici.

