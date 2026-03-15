POZOR, medveď! Obec vydala varovanie pre svojich obyvateľov: Zverejnila ZÁBERY šelmy

PAČA - Obyvatelia obce Pača zažili v piatok ráno nečakané prekvapenie, v ich okolí sa pohyboval medveď. Obec situáciu riešila zverejnením snímky z fotopasce, ktorá zachytila dravú šelmu a upozornila miestnych na zvýšenú opatrnosť.
V piatok 13. marca dopoludnia obec Pača upozornila miestnych obyvateľov na pohyb medveďa v oblasti Vyšné Bereziny. Na svojom oficiálnom profile na Facebooku napísali: „Vážení občania, upozorňujeme vás, že na vyšných Berezinoch bol videný medveď.“
Obec zároveň pridala záber z fotopasce, na ktorom je jasne viditeľná šelma. Podľa časových údajov fotografia vznikla v piatok ráno o 2:41 hod. Správu a snímku zverejnila obec ako preventívne upozornenie pre všetkých, ktorí sa môžu v tejto lokalite pohybovať. Polícia ani lesníci zatiaľ nezaznamenali žiadne incidenty s medveďom. Miestni obyvateľia sú preto vyzvaní, aby boli ostražití a vyhýbali sa miestam, kde bola šelma zaznamenaná, až kým sa medveď bezpečne nevráti do svojho prirodzeného prostredia.