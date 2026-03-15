Herec (†54) odsúdený za sexuálne zločiny na tínedžerkách: Vo väzenskej cele ho našli MŔTVEHO!

LONDÝN - Bristký herec John Alford, ktorého diváci poznali najmä zo seriálov Grange Hill a London´s Burning, zomrel vo väzení. Mal 54 rokov. K jeho úmrtiu došlo len krátko po tom, čo ho súd poslal za mreže za sexuálne trestné činy súvisiace s dvoma maloletými dievčatami.
Informáciu o jeho smrti potvrdili britské médiá BBC a The Mirror. Podľa hovorkyne väzenskej služby zomrel muž, ktorý mal občianske meno John Shannon, vo väzení 13. marca 2026. „Tak ako pri každom úmrtí vo väzbe, aj tento prípad bude vyšetrovať Ombudsman pre väznice a probačnú službu,“ uviedla.
Alford sa preslávil najmä v 80. a 90. rokoch v populárnych britských televíznych seriáloch Grange Hill a London's Burning. Jeho kariéra však postupne upadala po sérii problémov so zákonom. V minulosti bol napríklad odsúdený za dodanie drog tajnému reportérovi, čo ho pripravilo o miesto v seriáli London's Burning. Najvážnejšie obvinenia prišli v roku 2024, keď ho polícia obvinila zo sexuálnych trestných činov voči dvom tínedžerkám.
Podľa obžaloby mal v roku 2022 napadnúť 15-ročné a 14-ročné dievča. Mladšia z nich pred súdom vypovedala, že ju herec po spoločnom pití vodky znásilnil na dvoch rôznych miestach v dome. Herec počas vyšetrovania aj súdneho procesu všetky obvinenia dôrazne popieral. Napriek tomu ho súd v septembri 2025 uznal vinným. V januári tohto roka mu sudca vymeral trest 8 rokov a 6 mesiacov väzenia. Presná príčina jeho smrti zatiaľ nebola zverejnená. Okolnosti úmrtia bude teraz preverovať nezávislé vyšetrovanie.