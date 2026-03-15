Herec (†54) odsúdený za sexuálne zločiny na tínedžerkách: Vo väzenskej cele ho našli MŔTVEHO!

LONDÝN - Bristký herec John Alford, ktorého diváci poznali najmä zo seriálov Grange Hill a London´s Burning, zomrel vo väzení. Mal 54 rokov. K jeho úmrtiu došlo len krátko po tom, čo ho súd poslal za mreže za sexuálne trestné činy súvisiace s dvoma maloletými dievčatami.

Informáciu o jeho smrti potvrdili britské médiá BBC a The Mirror. Podľa hovorkyne väzenskej služby zomrel muž, ktorý mal občianske meno John Shannon, vo väzení 13. marca 2026. „Tak ako pri každom úmrtí vo väzbe, aj tento prípad bude vyšetrovať Ombudsman pre väznice a probačnú službu,“ uviedla.

Alford sa preslávil najmä v 80. a 90. rokoch v populárnych britských televíznych seriáloch Grange Hill a London's Burning. Jeho kariéra však postupne upadala po sérii problémov so zákonom. V minulosti bol napríklad odsúdený za dodanie drog tajnému reportérovi, čo ho pripravilo o miesto v seriáli London's Burning. Najvážnejšie obvinenia prišli v roku 2024, keď ho polícia obvinila zo sexuálnych trestných činov voči dvom tínedžerkám.

Podľa obžaloby mal v roku 2022 napadnúť 15-ročné a 14-ročné dievča. Mladšia z nich pred súdom vypovedala, že ju herec po spoločnom pití vodky znásilnil na dvoch rôznych miestach v dome. Herec počas vyšetrovania aj súdneho procesu všetky obvinenia dôrazne popieral. Napriek tomu ho súd v septembri 2025 uznal vinným. V januári tohto roka mu sudca vymeral trest 8 rokov a 6 mesiacov väzenia. Presná príčina jeho smrti zatiaľ nebola zverejnená. Okolnosti úmrtia bude teraz preverovať nezávislé vyšetrovanie.

Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
Krátko po PLASTIKE robí odvážny krok: Azra Sokira ide do boja!
Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
Takáč má obavy, že v Kyjeve by Fica mohli zastreliť! Jasná REAKCIA ukrajinskej ambasády: Odkaz pre ministra
Pohoreli by ste na tohtoročnej MATURITE? KVÍZ Otestujte si, ako by ste zvládli test zo slovenského jazyka!
Vodiči, pripravte si peňaženky: Ceny PZP idú hore a štát zavádza NEKOMPROMISNÉ pokuty, hrozí aj vyradenie auta!
Malinô Brdo končí zimnú sezónu: Posledné jazdy, rekordná návštevnosť a plány na leto
Koniec dohadov o Družbe? Diplomati už videli ZÁBERY zničeného potrubia, ktoré odstavilo ropu Slovákom!
MIMORIADNY ONLINE Radikálny krok USA: STOPKA rokovaniam a presun TISÍCOV vojakov! Trump spochybnil, či iránsky vodca žije
Trump posiela do vojny TISÍCE mariňákov: Do strategického prielivu mieri flotila, Iránu hrozia TVRDÉ ÚDERY!
Nová vlna útokov: Izrael udrel na ciele v Iráne, hlásia veľké škody!
MEGA ŠKANDÁL na Českom levovi: Porn*herečka narušila príchody... Na červenom koberci ÚPLNE NAHÁ!
Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
1. česko-slovenská topmodelka (60) v odvážnej bielizni: PRIBRALA, ale... Fú, je strašne SEXI!
Šialená kráľovná: Jana Kastilská žiarlila aj na manželovu mŕtvolu, cestovala s ňou po svete
Trumpov verdikt priblížil svet k vojne: Ak uvidíte na oblohe jasný záblesk, máte presne 15 minút na TENTO krok!
Špičkový kardiológ šokuje: Ak chcete zdravé srdce, musíte začať v kúpeľni! O TOMTO ste určite netušili
Kód Noe aktivovaný: Ak máte jednu z TÝCHTO 8 krvných skupín, možno v sebe nesiete genetický dôkaz biblickej potopy!
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
