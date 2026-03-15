Ďialšia potopená loď s migrantmi! Incident sa odohral pri talianskom ostrove, jedno dieťa je nezvestné

RÍM - Loď s desiatkami migrantov sa v sobotu večer potopila pri talianskom ostrove Lampedusa, jedno dieťa z afrického štátu Sierra Leone zostáva nezvestné. V nedeľu o tom informovali miestne úrady, informujú správy agentúr APA a DPA.
Talianska pobrežná stráž zachránila 64 ľudí. Napriek pátracím akciám v oblasti sa jedno dieťa doteraz nenašlo. Úrady upozorňujú, že jeho šance na prežitie sú mimoriadne nízke. Matka nezvestného dieťaťa bola spolu s ďalšími 63 zachránenými v noci na nedeľu dopravená na breh talianskeho ostrova, ktorý je kľúčovým miestom príchodu migrantov z Afriky do Európy. Počas týchto ciest prichádza o život mnoho ľudí na člnoch a lodiach, ktoré sú podľa DPA často v zlom technickom stave.
Od začiatku roku 2026 dorazilo cez Stredozemné more na juh Talianska 5174 migrantov. V rovnakom období v roku 2025 to bolo 8347, uviedlo talianske ministerstvo vnútra. Väčšina migrantov, ktorí tento rok dorazili do Talianska, pochádza z Bangladéša a Somálska.